El Tera y el Negro en alerta

Las lluvias y nevadas de los últimos días han provocado un aumento significativo en los caudales de varios ríos de la provincia de Zamora. Según el parte emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero a las 08:45 de este martes, el río Negro, a su paso por Santa Eulalia de Rionegro, alcanza los 2,01 metros de altura y un caudal de 141 m³/s. Por su parte, el Tera, en Puebla de Sanabria, registra 1,83 metros y 81,3 m³/s.

Ambos ríos figuran entre los quince con avisos hidrológicos activos en Castilla y León. Una alerta amarilla que aún no ha reportado incidencias graves, desde el 112 se recomienda extremar la precaución en caminos, puentes y zonas próximas a los cauces.

Precaución en zonas cercanas a los cauces

El episodio de precipitaciones ha sido especialmente intenso en el noroeste de la comunidad, y se espera que los niveles se mantengan elevados durante las próximas horas. Las autoridades aconsejan evitar desplazamientos innecesarios por zonas inundables y seguir las indicaciones de Protección Civil.

La evolución de los caudales se está monitorizando en tiempo real. Mientras tanto, los vecinos permanecen atentos a la evolución del tiempo y al comportamiento de los ríos.