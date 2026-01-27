Los teatros de Zamora abren la cultura a todos los públicos esta semana

Espectáculos clásicos, revisiones de aventuras medievales, mucho humor, estrenos que llegan desde Matadero y, por supuesto, propuestas infantiles.

La agenda cultural de esta semana en Zamora vuelve a llegar cargada de ocio para todos los gustos y edades.

Mejor con Arte, durante los ensayos. / Victor Garrido / LZA

Este mismo miércoles, 28 de enero, a las 20.30 horas, se estrenará "El Cid. Casi la verdad", de la mano de los zamoranos Mejor con Arte, con una propuesta surgida del interés por Rodrigo Díaz de Vivar y su leyenda, dando como resultado una hilarante comedia "que narra la historia del Cid y su decadencia laboral, cuando llegó al más alto rango de funcionario real", describen.

También al Principal llegará el sábado 31 de enero la obra "Filosofía mundana", directamente de Nave 10 Matadero.

Las propuestas del Ramos

Por su parte, las propuestas del Teatro Ramos Carrión arrancan este viernes con el espectáculo de humor "Todo va a ir bien… o no", de Karim, quien promete más de una hora de interacción con el público cargada de optimismo, atrevimiento y emotividad.

El humorista Karim / Cedida

El show comenzará a las 20.30 horas y las entradas tienen un precio de 18 euros.

Los interesados deben darse prisa, puesto que ya quedan pocas localidades disponibles.

El sábado estará dedicado al arte más clásico en el teatro zamorano, que ofrece una cita fija en su agenda: la representación de "El lago de los cisnes", a cargo del Ballet Clásico Internacional, dirigidos por Tatiana Solovieva.

Una de las escenas de «El lago de los cisnes». | CEDIDA

El galardón al Mejor Espectáculo de Danza del Teatro de Rojas de Toledo, Premio al Mejor Espectáculo de Danza de Vigo y cuatro premios nacionales al mejor espectáculo de danza avalan los treinta años de experiencia artística de esta compañía.

Podrá disfrutarse en el Ramos Carrión a partir de las 20.00 horas, con una entrada de 32 euros.

Para los más pequeños

Y la última semana de enero finalizará por todo lo alto, con un estreno nacional dedicado a los más pequeños. Lara OK aterriza en Zamora con "Besos de colores", una propuesta que adapta a las tablas el contenido educativo y musical del que disfrutan los 260.000 suscriptores de la artista en YouTube.

El espectáculo está previsto para la 18.00 horas y aún pueden conseguirse entradas por un precio de 18 euros.