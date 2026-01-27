San Frontis, empantanado dos meses por las obras de la red de agua

La formación política Ahora Decide pide con urgencia la finalización de las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable del final de la calle Fermoselle, en el barrio de San Frontis.

“Los vecinos están hartos de tener la calle empantanada durante dos meses, con barro permanente, cortes de agua, a veces sin aviso, y una zanja permanente”, resumen desde Ahora Decide.

Estado de las obras en San Frontis. / Cedida

Esta zona del barrio y toda la calle Fermoselle “necesitaba una importante inversión para resolver los problemas de filtraciones en las tuberías de saneamiento del barrio que tantos quebraderos de cabeza han dado a los vecinos”, justifica desde la formación.

Problema resuelto solo en parte

Unos problemas que se han resuelto “en parte” en el primer trozo de la calle con la reparación del colector, “pero también se necesitaba una obra para la renovación de la red de abastecimiento de agua potable del tramo comprendido entre la plaza de la Cruz y la glorieta de la carretera CL-527 hacia Bermillo de Sayago, al tener una red de agua limpia de hace cincuenta años que creaba problemas diarios en las casas”, argumentan.

Estado de las obras en San Frontis. / Cedida

Esta obra comenzó el 24 de noviembre y la información que se hizo pública “garantizaba que los inconvenientes para los vecinos serían mínimos, ya que habría que realizar las conexiones de la red con cada vivienda baja de la zona, el acceso a los garajes y la señalización asegurada”, recuerdan.

Pocos obreros y mucha lentitud

Pero los vecinos han visto cómo el desarrollo de las obras “se está realizando con una lentitud pasmosa y con muy pocos obreros que hacen que la tranquila vida diaria de los vecinos se vea alterada con los problemas derivados de una obra de estas características con zanjas, barro permanente y escapes de agua que deberían haber terminado hace muchos días”, denuncia Ahora Decide.

Estado de las obras en San Frontis. / Cedida

De esta manera, unas obras “que eran de una necesidad evidente ante el abandono en las inversiones que este barrio necesitaba desde hace décadas” se han transformado “en un problema para los vecinos que no entienden la lentitud de los trabajos”.

Por todo ello, desde Ahora Decide piden al Ayuntamiento de Zamora “que exija a la empresa adjudicataria que ponga el personal necesario para que esta obra finalice en el tiempo más corto posible”, finalizan.