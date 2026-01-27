Estas instalaciones municipales llevan casi tres años sin poder ser utilizadas

Desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora se exige al equipo de Gobierno que tome “las medidas necesarias” para que los grupos, bandas y artistas zamoranos pueda usar, de una vez, las salas de ensayo habilitadas en los bajos del estadio Ruta de la Plata.

Según se recuerda desde el partido popular, fue en marzo de 2023 cuando las obras de estas instalaciones concluyeron, “tras haber sido adjudicadas en abril de 2022. Un proyecto que data de 2019 y que en enero de 2026 sigue sin estar al servicio de los zamoranos”, calculan.

Cuatro salas abiertas toda la semana

Estas instalaciones constan de cuatro salas de ensayo que se podrían usar los siete días de la semana de 10.00 a 22.00 horas, según se recoge en el decreto de Alcaldía, fechado el 9 de diciembre pasado, por el que se aprueban las instrucciones para reservar estas salas, así como la web para hacerlo de manera telemática.

Tras haber pasado dos meses desde la aprobación de estas instrucciones antes mencionadas, “siguen sin estar disponibles las salas, ni el registro oficial que se ha de realizar en la concejalía de Cultura”, apunta el PP, que solicitarán explicaciones en la próxima Comisión de Educación y Cultura sobre el motivo de esta demora, “que evidencia una falta de diligencia y eficacia en la gestión que perjudica a los potenciales usuarios”, denuncia.