Guarido reclama en el Contencioso los 9,7 millones de Zamora Limpia

La sección Contencioso del Tribunal de Instancia de Zamora tramita ya la demanda del Ayuntamiento contra Zamora Limpia y el exjefe del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Basuras para reclamar los 9,7 millones de desfase entre el gasto real de ese contrato y lo pagado a la empresa adjudicataria entre 2000 y 2021. Esa es la vía que dejó abierta el Juzgado de Instrucción que descartó la malversación de caudales públicos por falta de pruebas para puntualizar que ese delito no se comete por "gastar mal", la jueza indicaba en su auto de archivo provisional de la causa que tampoco "derrochar" dinero público implica ese delito que se circunscribe a "sustraer con ánimo de lucro" dinero de las arcas municipales.

El alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido, manifestaba ayer que "estamos intentando subsanar todas las irregularidades del pasado y recuperar el dinero que haya podido perder el Ayuntamiento en este tipo de actos", como ya ocurrió con el caso de los aparcamientos subterráneos, como se está haciendo con la gestión de Parques y Jardines.

"La liquidación del Ayuntamiento del servicio de Basuras basada en informes de la viceinterventora y aprobada en Pleno por mayoría absoluta apuntan esos 9,7 millones" que se habrían defraudado, subrayó Guarido. "Vamos a seguir adelante en esa línea", concluyó.

La validación de facturas

El alcalde, que comparecía ayer por la querella interpuesta por ese extrabajador municipal, de iniciales A.G.D., sostuvo ante la jueza que investiga este caso este trabajador que era personal laboral como jefe del servicio municipal tenía entre sus atribuciones la validación de los gastos del contrato de Zamora Limpia, por tanto de las facturas. Esa responsabilidad la mantuvo aunque la ley se reformara en 2007, ya que la norma incluyó una disposición transitoria en la que se indica que "el personal fijo que estuviere desempañando funciones de personal funcionario (...) podrá seguir desempeñándolas", como era el caso de A.G.D., investigado por el desfase de 9,7 millones de euros detectados por la viceinterventora municipal y denunciado por el Consistorio junto con la UTE Zamora Limpia.

El exempleado municipal afirma en su querella que él no pudo justificar gastos porque esa responsabilidad es únicamente de los funcionarios, en el sentido de fedatarios de la gestión de los servicios, sin embargo, Guarido declara que ese argumento que utiliza como exculpatorio no lo es, al existir esa disposición transitoria de la ley del 12 de abril de 2007.

El alcalde ha vuelto a manifestar que "defiendo el interés general del Ayuntamiento, de zamoranos y zamoranas", al reclamar judicialmente los 9,7 millones de euros que Zamora Limpia por facturas cobradas indebidamente y el incumplimiento del contrato de adjudicación como la no renovación de la flota o el pago de trabajos extras que estaban incluidos en el pliego de condiciones.

Guarido se refirió a la denuncia de A.G.D. como "la querella pataleta, absurda, no tiene ningún sentido, viene de una persona que ha estado investigada en un asunto que archivado por la vía penal y usa ahora la justicia para denunciar al alcalde, al exsecretario del Ayuntamiento y a la viceinterventora, los tres que luchamos por el interés general" en caso de Zamora Limpia. El alcalde se enfrenta a su sexta querella desde que es concejal, "todas por esa defensa del interés general de la ciudad, todas ganadas. En este caso, hay muchos millones en juego que tenemos que recuperar". La viceinterventora y el exsecretario municipal rehusaron realizar declaraciones al concluir su comparecencia por este asunto judicial.