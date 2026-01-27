Febrero literario, cuatro viernes de cultura en Zamora

La librería LER de Zamora ha preparado una programación cultural para febrero que promete variedad, cercanía y talento. Todos los viernes a las 20:00, el local de la calle Riego 34 se convierte en punto de encuentro para lectores y curiosos, con propuestas que van desde la literatura juvenil hasta la novela histórica, pasando por la salud y el debate literario.

El ciclo arranca el viernes 6 con la presentación de Los hijos de las maravillas, obra de Yasmina Santos Ratón, una joven autora zamorana de tan solo 13 años que se estrena en el género “romantasy”, mezcla de romance y fantasía que arrasa entre los lectores más jóvenes. Su debut literario ha despertado gran expectación, no solo por su edad, sino por la frescura de su propuesta.

El viernes 13 será el turno de Tu cuerpo sí habla, de Lourdes Sánchez, que abordará temas de salud, nutrición y bienestar desde una perspectiva cercana y divulgativa. Una oportunidad para reflexionar sobre cómo cuidarnos mejor en el día a día.

Jambrina y Borao, dos regresos esperados

El 20 de febrero, el reconocido escritor Luis García Jambrina presentará El último caso de Unamuno, su nueva novela que vuelve a unir historia y misterio en un formato que ha conquistado a miles de lectores. Jambrina, habitual en los circuitos literarios, regresa a Zamora con una obra que promete enganchar desde la primera página.

La programación se cierra el viernes 27 con un club de lectura muy especial. Esconderé mi rostro, de Guillermo Borao, será el centro del debate con el propio autor. Borao ya dejó huella en LER hace dos años con otro encuentro memorable, y ahora vuelve con nueva novela y muchas ganas de compartir impresiones con sus lectores. Eso sí, para participar, es necesario inscribirse previamente.