La EPA confirma a 2025 como un buen año para el empleo en Zamora

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al cuarto trimestre de 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirman un cierre de año positivo para el mercado laboral de Zamora.

La provincia consolida la tendencia positiva con el descenso del paro de los trimestres previos. El paro ha descendido en 1.200 personas en comparación con el cierre de 2024. La tasa de paro en Zamora es del 10.84%, desciende también en Castilla y León hasta situarse en el 8,36%, y en el conjunto de España se coloca en el 9,93%.

El sector servicios se mantiene como el principal generador de empleo con más del 70%, con más de 50.000 personas ocupadas. El sector de la agricultura se mantiene en el 10%, con 7.000 ocupados, fundamentales para fijar población y sostener la actividad en el medio rural. El número de personas en los sectores de industria y construcción desciende respecto al trimestre anterior y al año 2024.

La valoración desde CCOO de Zamora es que "si bien el descenso del paro y el aumento de la población activa, 600 personas más que el año pasado, siempre es una buena noticia, datos como la bajada de la tasa de actividad y el descenso del número de personas ocupadas muestran la falta de dinamismo del mercado de trabajo. Actualmente, para CCOO la prioridad es la mejora de las condiciones y los salarios a través de la negociación de convenios de la provincia de Zamora".

Datos regionales

Por su parte, Castilla y León cerró 2025 con una subida de desempleados del 2,9%, con 2.700 parados más en comparación con 2024, lo que deja la cifra total en 96.100 personas. Este incremento contrasta con la rebaja nacional, que fue del 4,56 por ciento, con 118.400 personas menos, hasta los 2,47 millones de parados.

Encuesta de población activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025 / Ical

Por lo que respecta a la ocupación, en Castilla y León se elevó en el último año en 11.200 personas, es decir, un 1,07%, mientras que términos intertrimestrales bajo un 0,47%, con lo que cifra global se sitúa ligeramente por encima del millón de ocupados (1.052.700 personas). A nivel nacional el número de ocupados subió en 2025 en 605.400 personas, un 2,7%, mientras que con respecto al tercer trimestre bajó en 76.200.

Así la población activa de Castilla y León tuvo una evolución positiva durante el pasado año, cuando sumó 13.800 personas, hasta un total de 1.148.700, con un avance porcentual del 1,21%. La tasa de actividad se situó en el 54,43 por ciento, por debajo de la nacional del 58,94 por ciento.

Por sexos, el desempleo femenino cerró el año con un aumento del 0,38% (200 más) y el masculino con una subida del 5,65% (2.300), hasta los 53.000 y 43.000 desempleados, respectivamente, con tasas de desempleo del 9,97 y 6,98%, en cada caso. La ocupación de las mujeres aumentó un exiguo 0,04% (200 empleos), mientras que de los hombres se incrementó un 1,95% (11.000 puestos más). El colectivo femenino sumó 400 activos y el masculino, 13.300, hasta los 531.800 y 616.900, respectivamente, con tasas de actividad del 59,58 y 49,47 por ciento, en cada caso.

Si se analizan los datos absolutos por autonomías, la mayor bajada se registró en la Comunitat Valenciana, con 39.000 personas menos y el mayor incremento en Baleares, con 10.800 más. Por su parte, Cantabria registró la tasa de paro más baja este trimestre con un 6,77%, mientras que la más alta correspondió a Andalucía con un 14,66%.

Evolución provincial

Por lo que respecta a la evolución interanual del paro, creció en seis de las nueve provincias. Así, lo hizo un 58,3% en Soria, hasta los 3.800 desempleados, con 1.400 personas más; un 30,2% en León, con 4.500 personas más en paro, hasta totalizar 19.400; un 18% más en Palencia, con 900 parados más, hasta un global de 5.900; un 8,2% en Burgos, con 900 más, hasta 11.900; un 6,5% en Valladolid, con 1.400 más, hasta los 22.900; y un 1,85% más en Segovia, con 100 más hasta los 5.500.

Por el contrario, cayó el 25% en Salamanca, con 4.200 menos (hasta los 12.600); un 14,5% en Ávila, con 1.000 parados menos (5.900 en total); y un 12,8% en Zamora, con 1.200 parados menos hasta los 8.200 en total.

Con estas cifras, la tasa de paro se situó en el 10,84% en Zamora y el 9,48% en León. En Valladolid alcanza el 8,6% mientras que en Soria se sitúa en el 8,45%, en Ávila en el 8,2%, en Salamanca en el 8,06%, en Palencia en el 7,83%, en Segovia en el 7% y en Burgos en el 6,78%.

Por su parte, el número de ocupados disminuyó, en términos interanuales, un 3,9% en Zamora, hasta los 67.300; un 2,35% en Soria, con 41.500; un 2,3% en Segovia, con 73.000; un 0,5% en Valladolid, hasta 243.500; y un 0,3% en Ávila, hasta 65.800 ocupados. Por el contrario, aumentaron un 5,3% en León, hasta totalizar 185.400 ocupados; un 4,9% en Salamanca, con 143.400; un 2% en Palencia, con 69.700; y un 0,3% en Burgos, hasta los 163.000.