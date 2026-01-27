Donación a una ONG zamorana por darse de alta en la factura digital

Veolia, líder mundial en transformación ecológica con servicios de agua, residuos y energía y responsable del servicio municipal del agua en Zamora, ha donado al Banco de Alimentos zamorano la cantidad de 1.500 euros.

Esta cantidad es fruto de la campaña puesta en marcha a finales del pasado año por la que la compañía se comprometía a donar un euro a la entidad por cada cliente que se diera de alta en la factura digital.

Al acto asistieron el gerente de Veolia en Zamora, Jesús García del Valle, y el presidente del Banco de Alimentos, Andrés Rincón Fernández-Arévalo.

Compromiso social de Veolia

Para García del Valle, la donación de esta cantidad “pone de manifiesto el firme compromiso con la solidaridad y la responsabilidad social para con los zamoranos”, ya que, a través de ella, “se llegará a las familias más vulnerables de la ciudad gracias a la labor fundamental que realiza el Banco de Alimentos”.

Además de ser una acción solidaria, recordó el responsable, la iniciativa se acompañaba de la digitalización a favor del entorno natural y del medio ambiente. De este modo, una vez dado de alta en la factura digital, los clientes de Veolia en Zamora “pueden consultar sus recibos del agua de manera ágil, cómoda y segura, sin necesidad de imprimir, reduciendo por tanto las emisiones de CO2 respecto a otros formatos de factura”, se explica desde la entidad.

Renovación del acuerdo

Durante el acto, también se procedió a la renovación del convenio entre Veolia y el Banco de Alimentos de Zamora para una nueva campaña de la factura digital y para que voluntarios de la compañía colaboren en las campañas de recogida de alimentos que la entidad realice.

Con todo ello, la compañía “no solo centra sus esfuerzos en garantizar agua de la máxima calidad, sino también en mejorar, en la medida de lo posible, la calidad de vida de los zamoranos, haciendo que la ciudad sea cada vez más próspera y sostenible”, subrayó García del Valle.