Un análisis de las agresiones sexuales y el papel clave de la víctima en el proceso judicial

Conocer las particularidades que han caracterizado a los casos de agresiones sexuales más mediáticos desde una perspectiva del Derecho Procesal —área de la que es profesora ayudante en la Facultad de Derecho de la USAL— era el objetivo de la charla que impartió la criminóloga y doctora en Derecho Irene González Pulido, dentro de las conferencias programadas para el actual curso de la Universidad de la Experiencia en el Campus Viriato de Zamora.

Comenzó su intervención en el salón de actos del Campus Viriato analizando las particularidades criminológicas de estos delitos en España, desde la tipología delictiva hasta la victimización, las zonas geográficas o las edades de las víctimas, según los últimos datos de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (ONVIOS). "Los delitos de agresión sexual son los mayoritarios en este grupo, siendo las mujeres y niñas las víctimas en el 85% de los casos", resume la doctora.

Víctimas entre 18 y 30 años

Sobre la edad de las víctimas, el último estudio de esta oficina, que data de 2024, no diferencia entre hombres y mujeres, pero sitúa el rango de los mayores perjudicados entre los 18 y los 30 años. "También está bastante próxima la edad de cero a trece", alerta.

Tras poner sobre la mesa los datos para que los asistentes entendieran la situación y principales características de este tipo de delitos en España, González Pulido hizo hincapié en la importancia de la declaración de la víctima cuando se inicia el proceso. "En el caso tanto de agresiones sexuales de uno contra uno como en las de grupo o manada, denominada así tras lo ocurrido en Pamplona, la versión de la agredida es muy importante. "Su testimonio puede servir para desvirtuar la presunción de inocencia, pero siempre debe cumplir con una serie de requisitos", apunta.

Público asistente a la conferencia sobre delitos sexuales. | ALBA PRIETO

Estos son la ausencia de credibilidad subjetiva, la verosimilitud del testimonio y la persistencia de la incriminación.

"De las dos últimas son de las que más se habla en los casos de agresiones sexuales en lo que testifica la víctima, porque, sobre todo la segunda, se fundamenta en si hay otras evidencias o corroboraciones periféricas, como puedan ser lesiones, testigos o un informe pericial", pone como ejemplos. "Todo ello, refuerza el testimonio de la víctima", añade.

La importancia de la prueba forense

Importante también es la prueba forense, "igual que la cadena de custodia", señala la ponente. "Cuando hay asesinato de la víctima, el gran problema está en que no aparezca el cadáver", explica, poniendo como ejemplo el caso de Marta del Castillo. "Se condenó por asesinato, pero no se pudo demostrar si había habido agresión sexual o no, porque, muchas veces, depende de los vestigios", detalla. Algo que sí se encontró en el caso de La Manada. "Había muchos restos biológicos en la escena del crimen", recuerda.

Irene González / Alba Prieto

Dedicó gran parte de su charla también a desentrañar cómo el uso de la tecnología e internet se ha ido incorporando al modus operandi por parte de los delincuentes. "Esto ha propiciado no solo algunas reformas, sino que, a nivel procesal, implica una serie de dificultades añadidas, como puede ser la propia investigación tecnológica que obstaculiza o dificulta el esclarecimiento de algunos delitos que se enmascaran con el anonimato que ofrece internet, pero que se lucran de la oportunidad delictiva del ciberespacio", considera.

Y es que son, precisamente, los delitos que encuentran mayores problemas a la hora de esclarecerse aquellos que se comenten a través de la tecnología, "ya sea la pornografía de menores o el grooming", detalla.

Este último se refiere al acoso que implica a un adulto que se pone en contacto con un menor con el fin de ganarse su confianza para después involucrarle en alguna actividad sexual.

Nuevas herramientas contra la ciberdelincuencia

Para combatirlo, desde ONVIOS ya se está trabajando en herramientas para detectar el lenguaje que se utiliza, "porque entre las ventajas que ofrece la inteligencia artificial está el poder simular tipos de lenguaje y adecuarlo a una determinada edad", explica la doctora en Derecho.

Zamora. Conferencia "Análisis jurídico de los delitos sexuales mediáticos", , con Irene González Pulido / Alba Prieto / LZA

Lo que también proporciona la IA son delitos sin víctimas concretas. Es el caso de la creación de material de abuso sexual infantil , que es un delito, pero no contra alguien concreto, ya que son imágenes —e incluso vídeos— sin protagonistas reales, aunque también los hay en otros delitos con tecnología, como el caso de las niñas de Almendralejo, cuyos compañeros usaron sus rostros para publicar fotografías de desnudos. "Por parte de la policía también se está trabajando en sistemas algorítmicos que ayuden a detectar este tipo de delitos y también proteger a las víctimas", añade.

De esta manera, se comprueba que las nuevas tecnologías se utilizan en ambos sentidos, "tanto por los delincuentes como por la Policía, para tratar de rastrear y detectar a las víctimas, ya que, sobre todo cuando estamos ante menores, es muy difícil que se detecte el delito en una fase muy temprana", asegura la criminóloga y doctora en Derecho.