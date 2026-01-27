AEMET avisa: alerta naranja por viento y nieve el miércoles en Zamora

Desde la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) han alertado de un episodio extremo por eventos metereológicos en toda la provincia de Zamora.

La alerta afectará principalmente a la Meseta de Zamora y estará activa desde las 03.00h de la madrugada de este miércoles, 28 de enero, hasta las 14.59h.

Las rachas de viento supondrán un peligro importante ya que podrían alcanzar rachas máximas de hasta 90 km/h.

En cuanto a la nieve, se podrían acumular hasta 5 cm y no se descarta que caigan copos en la capital zamorana.

Alerta naranja en Zamora / AEMET

Las autoridades competentes recomiendan seguir las indicaciones pertinentes, consultar el estado del tiempo en todo momento y evitar los desplazamientos que no sean prioritarios hasta que se desactive la alerta metereológica.