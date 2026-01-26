Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta por viento en ZamoraMañueco sobre las elecciones autonómicasSan Vitero normativa planta de biogásPeliculas Premios Lux en ZamoraFromago elegirá la mejor tarta de queso
instagramlinkedin

La zamorana Josefa Hernández cumple 100 años

Emotiva fiesta familiar para celebrar el centenario de Josefina

La zamorana Josefa Hernández cumple 100 años.

La zamorana Josefa Hernández cumple 100 años. / Cedida

L. G. M.

Rodeada de sus seres queridos, la zamorana Josefa Hernández de la Fuente celebró su centenario de vida. Una fiesta muy especial en la que Josefina, como le gusta que la llamen, fue la gran protagonista, luciendo una banda rosa fucsia para la ocasión.

Emotivo encuentro en el que no faltaron las risas y las anécdotas antes del esperado momento de soplar las velas de la tarta con el número 100.

Noticias relacionadas y más

La zamorana Josefa Hernández de la Fuente celebró su centenario de vida en un ambiente lleno de cariño y emoción.

La zamorana Josefa Hernández de la Fuente celebró su centenario de vida en un ambiente lleno de cariño y emoción. / Cedida

Nacida en Bilbao, Josefina se trasladó a la capital de Zamora con meses de vida. Ciudad en la que echó raíces, creció y desarrolló su trayectoria profesional como peluquera, labor que ejerció con dedicación y cercanía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents