La zamorana Josefa Hernández cumple 100 años
Emotiva fiesta familiar para celebrar el centenario de Josefina
L. G. M.
Rodeada de sus seres queridos, la zamorana Josefa Hernández de la Fuente celebró su centenario de vida. Una fiesta muy especial en la que Josefina, como le gusta que la llamen, fue la gran protagonista, luciendo una banda rosa fucsia para la ocasión.
Emotivo encuentro en el que no faltaron las risas y las anécdotas antes del esperado momento de soplar las velas de la tarta con el número 100.
Nacida en Bilbao, Josefina se trasladó a la capital de Zamora con meses de vida. Ciudad en la que echó raíces, creció y desarrolló su trayectoria profesional como peluquera, labor que ejerció con dedicación y cercanía.
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
- Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia
- Conoce en detalle el interior del nuevo campamento militar de Monte la Reina en Toro (Zamora)
- Dos mujeres heridas en un atropello múltiple en la avenida de Galicia de Zamora
- Cambios en las procesiones de Zamora por Las Edades del Hombre