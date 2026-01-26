Zamora Sí reclama una financiación justa para combatir la despoblación

El grupo municipal Zamora Sí llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de la capital una moción con un mensaje claro: "sin una financiación pública justa no es posible frenar la despoblación ni garantizar servicios públicos en igualdad de condiciones en la provincia de Zamora".

La iniciativa defiende la necesidad de revisar los actuales sistemas de financiación para que tengan en cuenta la realidad demográfica y territorial de provincias como Zamora, marcadas desde hace décadas por la pérdida de población, el envejecimiento y la dispersión geográfica. Factores que, según la formación, "encarecen de forma notable la prestación de servicios básicos y colocan a estos territorios en clara desventaja".

Desde Zamora Sí recuerdan además que la capital ejerce como cabecera de servicios sanitarios, educativos, sociales, administrativos y judiciales de toda la provincia, lo que genera "una presión constante" sobre las infraestructuras y los recursos municipales que no siempre se ve compensada por los actuales modelos de financiación.

"Cuando hablamos de financiación no estamos ante un asunto abstracto. Hablamos de la capacidad real de Zamora para sostener servicios públicos dignos. Si no se tiene en cuenta el coste real de prestar servicios en territorios envejecidos y dispersos como el nuestro, se está generando desigualdad", declara el portavoz municipal de Zamora Sí, Eloy Tomé.

En pleno debate nacional sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, Zamora Sí considera imprescindible que cualquier modificación se base en criterios objetivos de igualdad, cohesión territorial y solidaridad, evitando que los derechos de los ciudadanos dependan de su lugar de residencia.

"La igualdad de derechos no puede depender del código postal, ni Zamora puede volver a ser una de las grandes perjudicadas por acuerdos que ignoren la cohesión territorial", insiste Tomé.

La formación defiende que la reforma debe abordarse desde una perspectiva multilateral, transparente y evaluable, reforzando el peso de la población ajustada e incorporando variables como la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, la superficie y la ruralidad, elementos que reflejan el coste real de los servicios en provincias como Zamora.

En la misma línea, la concejala de Zamora Sí Rocío Ferrero ha advertido de la distancia entre el discurso institucional y las decisiones reales. "No se puede hablar del reto demográfico mientras se diseñan sistemas de financiación que penalizan a provincias envejecidas y dispersas como Zamora", indica.

Zamora Sí concluye que la financiación pública debe ser "una herramienta para corregir desequilibrios y garantizar oportunidades, y no un mecanismo que perpetúe las desigualdades territoriales que la provincia arrastra desde hace décadas".