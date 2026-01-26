FITUR 2026
Zamora mira a nuevos mercados con una estrategia turística renovada
La campaña "Escúchate" conecta con el público y refuerza el territorio como destino de naturaleza, espiritualidad y experiencias sensoriales
La participación de Zamora en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) se cierra con un balance positivo, marcado por la buena acogida de la campaña "Escúchate" y el creciente interés del público por productos vinculados a la naturaleza y la observación del cielo.
Frente al turismo de masas, en el que todo son colas y prisas, la provincia se ha mostrado a los potenciales visitantes como un destino en el que afinar los sentidos para "disfrutar de las cosas pequeñas pero auténticas". Campaña que "ha gustado bastante y ha funcionado", declara el responsable del Patronato de Turismo de Zamora, Víctor López de la Parte.
Buena acogida por parte del público de la feria al que "ha llamado mucho la atención las postales" en las que se puede acceder a sonidos auténticos como el murmullo del agua, el aullido del lobo, la berrea, el crotar de la cigüeña, las carracas o los cencerros. Una experiencia sensorial que busca conectar al futuro viajero con la naturaleza, las tradiciones, la Semana Santa, las mascaradas y el patrimonio cultural zamorano.
Intensas jornadas en Fitur en las que el ambiente en el stand de Zamora ha sido "muy satisfactorio con una notable afluencia de gente" cuyas principales dudas se han centrado en el turismo de naturaleza y la Semana Santa, que sigue siendo uno de los grandes reclamos.
Otro de los focos de interés detectados ha sido el eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto. "Se ha notado la promoción que llevamos haciendo durante estos dos años, la gente venía preguntando mucho por el eclipse y por las mejores zonas para su observación", precisa López de la Parte.
En el ámbito profesional, Zamora ha aprovechado su presencia en Fitur para continuar avanzando en su estrategia de comercialización, especialmente a través de reuniones con touroperadores del norte de Europa ante la previsión de una bajada del turista nacional debido al aumento de los precios que supondrá una contracción del gasto de las familias en el sector del ocio.
Ante este escenario, la estrategia de la Diputación de Zamora pasa por reforzar la captación de visitante internacional a través del turismo cultural y religioso junto al astroturismo, que se consolida como un producto diferencial para Zamora, especialmente atractivo para mercados extranjeros que buscan experiencias ligadas a la naturaleza, la observación del cielo nocturno, la gastronomía y un turismo tranquilo, alejado de las masas.
