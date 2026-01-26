En Zamora llueve y seguirá lloviendo

La lluvia será la gran protagonista del tiempo en Zamora durante toda la semana. Según la previsión de la Agencia estatal de meteorológica (AEMET), las precipitaciones se mantendrán de forma persistente desde este lunes y, aunque con ligeras variaciones en intensidad, continuarán prácticamente sin tregua hasta el fin de semana.

La semana por días:

Tiempo última semana de Enero 2026 / Cedida

El lunes se esperan lluvias durante todo el día, con una probabilidad de precipitación del 100 % en todas las franjas horarias. Las temperaturas se moverán entre los 6 y los 13 grados, con viento del suroeste que podrá alcanzar rachas cercanas a los 45 kilómetros por hora, lo que incrementará la sensación de frío y hará que la jornada sea especialmente desapacible.

El martes seguirá la misma tónica. La lluvia continuará durante la madrugada y la mañana, con tormentas puntuales a mediodía, y no se descarta que las precipitaciones se prolonguen hasta la tarde. Las temperaturas bajarán, con mínimas en torno a los 3 grados y máximas que no superarán los 12. Además, la cota de nieve descenderá progresivamente desde los 1.400 hasta los 800-900 metros, lo que abre la puerta a nevadas en zonas de montaña de la provincia.

El miércoles y el jueves tampoco traerán un cambio significativo. Aunque la intensidad de la lluvia podría ser algo menor, la probabilidad de precipitación seguirá siendo muy alta, por encima del 90 %. Las temperaturas se mantendrán bajas, con máximas alrededor de los 10-13 grados, y la cota de nieve volverá a subir de forma gradual a partir del jueves.

De cara al viernes y al fin de semana, la previsión apunta a que las lluvias persistirán, aunque de manera algo más irregular. Aun así, la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo elevada, especialmente el domingo, cuando se espera de nuevo un episodio de lluvias generalizadas.

En definitiva, Zamora afronta una semana marcada por el paraguas, el cielo cubierto y un ambiente frío y ventoso, en un episodio prolongado de inestabilidad que obligará a extremar la precaución en carretera y en zonas rurales.