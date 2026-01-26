El viento hace temblar a Zamora: activada la alerta amarilla por rachas muy fuertes de hasta 70 km/h

El Ayuntamiento de Zamora ha activado un dispositivo preventivo de emergencia ante la alerta amarilla lanzada por AEMET por fuertes rachas de viento que afectará a la ciudad desde la tarde-noche de hoy y durante toda la jornada de mañana.

Según el aviso metereológico, el viento puede alcanzar hasta los 70 km/h lo que puede generar diferentes situaciones de riesgo para la población. También se espera que los episodios de lluvia intensa continúen.

Estas son las medidas tomadas

Como medida preventiva, el Ayuntamiento ha procedido al precintado y señalización de las zonas más peligrosas, especialmente los accesos a Los Tres Árboles, Valorio y los principales parques de la ciudad, entre ellos La Marina y León Felipe.

Estas actuaciones se han llevado a cabo con el objetivo de reducir al máximo el riesgo de accidentes y proteger la seguridad de los zamoranos dada la posible caída de ramas, árboles debilitados y otros elementos urbanos.

La alerta insiste en que los ciudadanos no accedan a parques, jardines ni zonas arboladas mientras dure este episodio meteorológico adverso.

Se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios y prestar especial atención en las calles arboladas y, sobre todo, mantener la distancia de cornisas, fachadas y mobiliario urbano susceptible de caer por la acción del viento.

Además, también insisten en la importancia de revisar balcones, terrazas y ventanas, retirando macetas, muebles u otros objetos que puedan caer a la vía pública y provocar daños personales o materiales.

Este tipo de incidentes, frecuentes durante episodios de viento fuerte, suponen un peligro añadido tanto para peatones como para vehículos.

Los servicios municipales permanecen en alerta y coordinación permanente para atender cualquier incidencia que pueda producirse y actuar con la mayor rapidez posible.

Se ruega a los vecinos que sigan las indicaciones oficiales y colaboren con las medidas adoptadas.

Desde el Ayuntamiento de Zamora abogan por la prudencia y la colaboración ciudadana y pide a los zamoranos que deben estar atentos ante cualquier nueva actualización por parte del consistorio.