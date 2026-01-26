Un turismo sin freno de mano provoca un atropello en Zamora
El vehículo, estacionado en la calle Valderrey, se desplazó sin control y golpeó en la rodilla a un varón de unos 45 años, que fue atendido por los servicios sanitarios
Un hombre de unos 45 años ha resultado herido esta mañana tras ser golpeado por un turismo que se desplazó sin control en la ciudad de Zamora. El suceso se produjo en torno a las 08:30 horas en la calle Valderrey, a la altura del número 48, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.
Al parecer, el vehículo se encontraba estacionado, pero sin el freno de mano activado, lo que provocó que comenzara a moverse de manera involuntaria. En su desplazamiento, el turismo acabó impactando contra un peatón, al que golpeó en una rodilla.
El hombre se encontraba consciente en el momento de la asistencia y presentaba lesiones de carácter leve. Desde la sala del 112 se dio aviso de inmediato a la Policía Municipal de Zamora y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que desplazaron hasta el lugar una ambulancia para atender al herido.
Asimismo, el Centro de Emergencias informó de lo ocurrido al Cuerpo Nacional de Policía, que también fue alertado para tener conocimiento del incidente. El peatón fue atendido en el lugar por los sanitarios, sin que haya trascendido, por el momento, la necesidad de traslado a un centro hospitalario.
La Policía Municipal se hizo cargo de la situación y de regular el tráfico en la zona, además de esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el suceso. Desde los servicios de emergencia recuerdan la importancia de asegurar correctamente los vehículos estacionados para evitar este tipo de accidentes.
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
- Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia
- Conoce en detalle el interior del nuevo campamento militar de Monte la Reina en Toro (Zamora)
- Dos mujeres heridas en un atropello múltiple en la avenida de Galicia de Zamora
- Cambios en las procesiones de Zamora por Las Edades del Hombre