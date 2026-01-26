Un turismo sin freno de mano provoca un atropello en Zamora

Un hombre de unos 45 años ha resultado herido esta mañana tras ser golpeado por un turismo que se desplazó sin control en la ciudad de Zamora. El suceso se produjo en torno a las 08:30 horas en la calle Valderrey, a la altura del número 48, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Al parecer, el vehículo se encontraba estacionado, pero sin el freno de mano activado, lo que provocó que comenzara a moverse de manera involuntaria. En su desplazamiento, el turismo acabó impactando contra un peatón, al que golpeó en una rodilla.

El hombre se encontraba consciente en el momento de la asistencia y presentaba lesiones de carácter leve. Desde la sala del 112 se dio aviso de inmediato a la Policía Municipal de Zamora y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que desplazaron hasta el lugar una ambulancia para atender al herido.

Asimismo, el Centro de Emergencias informó de lo ocurrido al Cuerpo Nacional de Policía, que también fue alertado para tener conocimiento del incidente. El peatón fue atendido en el lugar por los sanitarios, sin que haya trascendido, por el momento, la necesidad de traslado a un centro hospitalario.

La Policía Municipal se hizo cargo de la situación y de regular el tráfico en la zona, además de esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el suceso. Desde los servicios de emergencia recuerdan la importancia de asegurar correctamente los vehículos estacionados para evitar este tipo de accidentes.