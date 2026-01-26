Silencio y Vera Cruz abren las asambleas los días 1 y 8 de febrero

La Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias abre el calendario de las asambleas generales de las cofradías y hermandades de la Semana Santa de Zamora.

La convocatoria será el 1 de febrero. La jornada comenzará con la misa por los hermanos fallecidos en San Andrés a las 11.00 horas , mientras que la reunión será a las 12.30 horas en el teatro del Seminario con el tradicional orden del día, de cuentas, informe del presidente o nombramiento de mayordomos.

Vera Cruz

La Cofradía de la Santa Vera Cruz, tras la misa por los difuntos a las 10.00 horas en San Juan, ha convocado a sus cofrades el día 8 de febrero en el salón de actos de la Ciudad Deportiva a las 11.30 horas. En su primera asamblea como presidente Edgar Fernández tendrá que explicar a los presentes el recorrido que proponen llevar a cabo la tarde del Jueves Santo, una vez que sus grupos escultóricos se encuentran en la carpa de San Bernabé.

Noticias relacionadas

Vía Crucis

En otro orden de cosas, la Cofradía de Jesús del Vía Crucis ha comunicado, a través de sus redes sociales, que la imagen de la Virgen de la Esperanza se encuentra estos días en la iglesia conventual del Tránsito, donde podrá ser visitada de lunes a domingo, desde las 16.00 hasta las 19.30 horas.