Rocío Aguirre, artista: "Aprovecho todas las herramientas que hay actualmente, incluida la IA"

La arquitecta de formación y profesión Rocío Aguirre expone una treintena de obras en su primera exposición en solitario en la ciudad de la mano de la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida.

¿Cómo llega a la pintura?

Llegué de pequeña. Con siete años comencé a asistir al taller de Carmen Peláez, donde estuve hasta los 17. Luego dejé la pintura un poco apartada por mis estudios y ahora la he retomado. El año pasado me pasé por la galería de Ángel Almeida y le mostré cosillas que había hecho, le gustaron y me propuso montar una exposición individual a principios de año.

¿Se esperaba que le dijera eso?

Estaba muy sorprendida porque no estaba nada segura con lo que llevaba. De hecho, muchas de las cosas que le llevé no aparecen en la exposición. Él me dio carta blanca para hacer lo que quisiera y me dijo que ya vería los cuadros el día que montáramos.

¿En qué línea comenzó a pintar de cara a la muestra?

Me puse a jugar con esos artefactos y los peces, entre otros temas. Todo fue de nueva creación.

Rocío Aguirre en su muestra. / Alba Prieto / LZA

¿Cómo surge la serie de los artefactos?

Hace un tiempo empecé a hacer exploración formal con estos tipos de mecanismos. Me gusta mucho el artista Theo Jansen, empecé a jugar con velas y otros objetos. Lo dejé aparcado. Posteriormente lo volví a ver y seguí con la temática. Todo es fruto de mi imaginación, pero también hice exploraciones con inteligencias, aprovechando ahora la tecnología. Dibujé cosas, las metí en el ordenador y empecé a jugar con ellas. No intento ajustarme a un resultado. Cuando voy dibujando, lo voy cambiando. Si el cuadro me pide ir en una dirección, no voy en su contra.

Esos cuadros tienen unos fondos que son propiamente una obra independiente.

Empecé haciendo los fondos y cuando estaban listos, introduje las máquinas o los artefactos. El fondo me pedía dónde colocarlo y qué hacer con él, de ahí que aparezcan también bolsas, entre otros elementos. No es que tenga una idea a la que quiero arraigarme y explicar, sino que es más bien un simbolismo.

También presenta unos singulares jarrones y hasta obras casi abstractas

Los primeros son una línea de investigación sobre cosas que no encuentras en el mundo y que no podrían existir porque no funcionan. Pero yo creo que son creaciones que tocan el subconsciente de alguna manera. Hay elementos que relajen también, que te producen paz y que te hacen sentir bien. En los cuadros casi abstractos me he puesto frente a un papel en blanco y me he dicho, a ver qué sale. Empecé a dibujar de una manera casi automática como sucede con la escritura.

Público contempla la muestra "Ideaciones" de Rocío Aguirre. / Alba Prieto / LZA

Tiene otra serie dedicada a los peces donde exhibe un minucioso dibujo.

Siempre me han gustado los peces. Me apetecía hacer algo de temática de peces, ya que estos animales también son mecanismos que flotan. He tomado referencias de la realidad, para las escamas, por ejemplo, y luego he jugado con el ordenador.

De sus palabras se deduce que mezcla ordenador con la técnica más convencional.

Sí, aprovecho todas las herramientas que hay hoy en día incluida la inteligencia artificial. La tecnología te ayuda a explorar formalmente, sobre todo, acelera el proceso formal. No obstante, no me he ceñido al resultado. La IA la utilizo como una herramienta más. Yo lo que hago es el dibujo, eso lo alimento y luego voy explorando con mis propios dibujos. Es un ir y venir, una búsqueda constante.

¿Con qué técnica se encuentra más cómoda?

Yo utilizo desde acuarela, lápices de colores y bolis pasando por tinta y acrílico. Quizá la que más me guste sea el boli porque la línea es muy fácil y también me encuentro cómoda con la acuarela. Sin embargo, el acrílico me gusta menos. Disfruto mucho dibujando, sobre todo, cuando pongo buena música (risas).

Arte

Rocío, ¿cómo definiría su pintura?

El galerista ha dicho que es ecléctica y creo, sin duda, que es el mejor término. Hay a veces que me apetece enfrentarme con el papel en blanco y jugar a ver qué pasa. Y en otras ocasiones, me gusta tener una dirección más clara y tiro de referencias. He estado trabajando en paralelo con casi todos los cuadros. No sigo un proceso lineal. Es más que nada intuición. No fuerzo nada, si en un momento no me apetece pintar, no lo hago. Cada vez que intento forzar el proceso, es resultado resulta totalmente nefasto. De hecho, me he cargado cuadros por decir voy a tratar de acabarlo. La pintura también es fruto de cómo te encuentres en cada momento. Estas obras transmiten mucha calma y hubo una temporada que hacía cosas mucho más oscuras, supongo que son un registro de la vida.

Exposición "Ideaciones" de Rocío Aguirre. / Alba Prieto / LZA

Ninguna de sus obras tiene nombre, ni título, ni tan siquiera una numeración. ¿Cuál es el motivo?

Porque no tienen una razón de ser. Yo no te quiero contar qué tienes que ver tú. Contemplar una obra es más una exploración. De hecho, me ha sorprendido mucho porque hay un cuadro de una especie de mosquito volador con una gota como cayendo. Un chico que lo ha visto me comentó que él veía a un hombre al que le está extrayendo la sangre un mosquito volador y la gota de sangre la estaba metiendo en una tinaja. Prefiero que tú veas lo que quieras ver.

Futuro

¿Seguirá pintado?

Sí, voy a seguir pintando. Ahora que he retomado la pintura con fuerza quiero seguir creando y haciendo más exposiciones. Además, tiempo atrás, estuve trabajando en el mundo del cine. Fue en Vancouver durante nueve años. Allí trabajé en efectos especiales haciendo, sobre todo, modelado 3D, concept art y texturizado y me gustaría volver a mezclar la arquitectura y el cine. Mezclar lo técnico y lo artístico siempre me ha gustado mucho.