Riesgo de nevadas e inundaciones durante esta semana en Zamora

Los temporales de lluvia y viento, la nieve que se prevé que caiga a partir del miércoles y posibles crecidas en los cauces de los ríos hacen que la Subdelegación del Gobierno se encuentre alerta por posibles fenómenos meteorológicos adversos a partir de esta semana, indicó el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco.

"Nos preocupa esta semana, pues tenemos lluvias y viento, el miércoles se prevé nieve y después también nos preocupa el comportamiento que puedan tener los ríos. Con lo cual tenemos que estar todos preparados y alerta para lo que pueda ocurrir y actuar sobre todo con prevención", señaló el alto cargo.

Blanco constató las dificultades que el temporal de nieve dejó la semana pasada en las carreteras zamoranas, que obligó al embolsamiento de 1.150 camiones en áreas de descanso de la provincia, desde Benavente a Puebla de Sanabria.

En unas declaraciones realizadas tras el minuto de silencio por las últimas víctimas mortales por la violencia de género, en la plaza de la Constitución, Blanco indicó que en la provincia hay 330 casos activos en el sistema Viogén, dos de ellos de riesgo alto. En la última semana, ha habido tres detenciones por situaciones de violencia de género, una de ellas ocurrida en presencia de un menor de edad.

Borrasca Ingrid

Con respecto a "la borrasca Ingrid dejó efectos en Zamora". Valoró Blanco el esfuerzo de la unidad de carreteras en la red nacional y las autovías y las empresas de conservación, "con 30 máquinas quitanieves de empuje que han recorrido más de 4.700 kilómetros preventivos y kilómetros de retirada de nieve. Se han echado más de 900 toneladas de sal y 333.000 litros de salmuera".

El operativo implicó a 376 guardias civiles, que han desarrollado 188 actuaciones operativas. Por poner un ejemplo, las 25 patrullas de subsector de Tráfico recorrieron 5.000 kilómetros. También lo más complicado ha sido el embolsamiento, más de 1.150 camiones. Tenemos que decir que en todas áreas de embolsamiento había áreas de servicio, había infraestructuras, había cafetería, restaurante, aseos, gasolineras".

"El viernes por la noche activamos a Cruz Roja, que se desplazó a las diez de la noche a Mombuey y a Puebla de Sanabria, por entender que en esos sitios a lo mejor había menos posibilidades de avituallamientos comerciales, con 75 raciones militares autocalentables, agua y material de abrigo y también un botiquín si fuese necesario".

Blanco constató que los ciudadanos han respondido a la llamada para evitar desplazamientos innecesarios durante el fin de semana, como demuestra el dato de los accidentes de tráfico, nueve sin heridos ni fallecidos, frente a los 22 del fin de semana equivalente del año pasado.