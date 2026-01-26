Teatro
Una relectura con humor del Cid desde Zamora
La compañía Mejor con Arte estrena en el Teatro Principal este miércoles, 28 de enero a las 20.30 horas, el espectáculo "Cid, casi la verdad", donde dan una vuelta de tuerca al personaje histórico con mucha ironía.
Todo comenzó en un viaje de regreso de Burgos. En el coche iban los integrantes de la compañía profesional de teatro Mejor con Arte.
En un momento dado, la conversación versó sobre el Cid. "Todo el mundo lo conoce, pero tú tienes en tu cabeza que tu idea del Cid que no es la misma idea que tiene el resto de la gente, lo que nos hizo gracia y creo que ya han pasado suficientes años para que se pueda hacer humor sobre el Cid" sintetiza Cristian Santos.
Desde esa premisa encararon un nuevo espectáculo, "el 12+1" de esta compañía Mejor con Arte que tiene más de una década de andadura a las espaldas y que apuesta por llevar la cultura al medio rural, donde está radicada.
Gestación
La escritura de "Cid, casi la verdad" la ha llevado a cabo Pablo Lorenzo, quien leyó todo tipo de materiales, desde "El cantar del mío Cid", "Las mocedades del Cid" sin olvidar numerosas adaptaciones, porque "cuando más conocimiento tienes del personaje, más fácil resulta ironizar", en tanto que la creación es colectiva, ya que cada uno realiza sus aportaciones, "algunas de ellas muy locas" atestiguan entre risas los cuatro actores enfrascados en uno de los ensayos en el local.
Mitos y humor
En el espectáculo rompen con cuestiones que "son falsas" como el nombre de las hijas de Cid que "eran Cristina y María, la Afrenta de Corpes no sucedió jamás lo mismo que la Jura de Santa Gadea", enumera el director del montaje, Cristian Santos.
Su compañero Pablo Lorenzo apunta, entre risas, que el nombramiento de Rodrigo Díaz de Vivar como caballero "lo hacemos de una manera muy especial" sin entrar en desvelar ningún detalle.
Daniel Gómez, actor de Ciudad Rodrigo que desde hace tres montajes colabora con Mejor con Arte aunque tiene su propia compañía Alúa Teatro, encarna al Cid. Reconoce que "es una obra muy divertida, un poco hilarante, con influencia de los Monty Python y del teatro del absurdo".
El actor remarca que "nosotros nos lo pasamos bien", de hecho "en algunos ensayos hemos tenido que parar porque no parábamos de reírnos y esperamos que el público se lo pase igual de bien" agrega Víctor Hernández, quien entre otros personajes, dará vida a doña Urraca.
Los actores subrayan que rompen con el mito "en clave de comedia es lo que nos gusta hacer" porque "desde el humor creemos que se puede contar todo y podemos hacer también una cierta crítica social al momento actual, porque la propuesta tiene mucho que ver con el momento que vivimos, y a nadie le tiene que parecerle mal".
Temáticas distintas
La compañía Mejor con Arte aboga por llevar sobre el escenario "temáticas que otra gente no cuenta. Nos sucedió con “La España vacilada”, que, en las primeras funciones, todo el mundo nos decía que nos metíamos con todo el mundo porque había una crítica muy grande, pero el público se muere de risa".
Puesta en escena
Respecto a la puesta en escena realizan un juego escénico con los mínimos elementos. En ·"Cid, casi la verdad" emplean un grupo de cajas de madera con las que van generando los distintos espacios. Junto a ellos emplean "muchísimos pequeños elementos" a los que les sacan el máximo partido.
El montaje contará con música en directo a cargo de Pablo Lorenzo que tocará la guitarra, la pandereta, la flauta o el tambor. Las composiciones son originales, inspiradas en las cantigas de Alfonso X El Sabio y piezas medievales, y "las letras no tienen desperdicio" adelantan a días del estreno en el Teatro Principal de Zamora, territorio conocido para los artistas.
"Cid, casi la verdad", sin duda, no pasará desapercibido y suscitará ganas de saber más sobre Rodrigo Díaz de Vivar.
