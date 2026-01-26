Ramón Enríquez, nuevo presidente del colectivo Artesa

El actor zamorano Ramón Enríquez tome las riendas de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León, Artesa.

Este hombre de teatro asume el cargo de la presidencia con el objetivo de "dar continuidad al trabajo realizado y afrontar los nuevos desafíos de un sector en constante transformación".

"Nuestra prioridad es que las artes escénicas de Castilla y León no solo sean un referente artístico, sino también un motor económico sólido que genere empleo y fije población en nuestra Comunidad", señala Enríquez.

Equipo

Su equipo lo integran en la vicepresidencia María José Enríquez, de Popy Vegas Teatro; en la secretaría Jaime Santos de La Chana Teatro; y la tesorería la desempeña Raúl Gómez de Fabularía Teatro.

Trayectoria

Ramón Enríquez, Moncho para todos los que le tratan, llegó al mundo de la interpretación porque un día paseando por la ciudad se topó con un cartel que decía "se necesita tripulación para surcar las nubes", que era el título de un espectáculo del grupo Tizona, formación a la que se sumó durante unos meses. Allí conoció a Paloma Leal y a Ricardo Calvo con quienes montaría Tresillo.

Posteriormente decidió formarse en la Academia del Actor de Réplika Teatro. Formó parte de Achiperre y en 2011 funda Baychimo Teatro con Paloma Leal.