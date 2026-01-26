¿Cómo y cuándo es el proceso de sorteo de las mesas electorales para las elecciones de marzo en Castilla y León?

Con las nuevas elecciones autonómicas de Castilla y León a la vuelta de la esquina, el próximo 15 de marzo, el calendario electoral empieza a correr.

La campaña electoral oficialmente no ha comenzado, pero los procedimientos que intervienen en unas elecciones se ponen en marcha mucho antes que los políticos empiecen a subirse al atril.

Las mesas electorales, ¿qué son?

Lo primero de todo es saber en qué consiste en realidad la mesa electoral, ya que es un órgano fundamental en unas elecciones.

Su función principal es la de presidir y supervisar el desarrollo de la votación, controlar la entrada y salida de los votantes y, lo más importante, llevar a cabo el recuento de los votos una vez cerradas las urnas.

Cada mesa está compuesta por tres personas: un presidente o presidenta y dos vocales. Además, por cada uno de esos tres cargos se nombran dos suplentes, que pueden sustituir a los titulares si estos no acuden el día de las elecciones.

¿Cómo y cuándo se eligen a los miembros?

Y, este momento, puede ser uno de los que más inquietud genera entre la ciudadanía. ¿Habré sido elegido?

El sorteo para designar a los miembros de mesas electorales corre a cargo de los ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona, y se realiza mediante un procedimiento público y aleatorio.

En este caso, tal y como recoge el calendario electoral, el sorteo se celebrará entre el 18 y el 22 de febrero de 2026 en cada municipio de la comunidad.

El proceso parte de la base de datos del censo electoral, en el que están inscritas todas las personas con derecho a voto.

Los criterios, entre otras condiciones legales, son:

Menores de 70 años

Saber leer y escribir

Los ayuntamientos realizan un sorteo público en el que se selecciona al azar a quienes ocuparán los cargos en las distintas mesas que se instalarán el día de la votación.

Los seleccionados reciben una notificación oficial en su domicilio durante los tres días siguientes.

Junto a la notificación, reciben un documento con la información sobre qué función deberán desempeñar y en qué mesa y local electoral deben presentarse el día de las elecciones.

Además, también se entrega un manual de instrucciones con todas las obligaciones y derechos que conlleva formar parte de una mesa electoral.

Los designados como miembros de la mesa tienen un plazo para presentar alegaciones o excusas justificadas ante la Junta Electoral de Zona si, por motivos de salud, trabajo u otras razones justificadas no pueden acudir ese día.

Transcurrido ese plazo, y resueltas las posibles alegaciones, la composición de las mesas queda confirmada para el día de la votación.

Es importante señalar que no se publican los resultados del sorteo de forma abierta al público, sino que los ayuntamientos sólo lo notifican a quienes han sido seleccionados.