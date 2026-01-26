El partorio de Zamora vive la cifra más alta de recién nacidos del último lustro

Bueno, pues por fin una buena noticia en los datos de natalidad. El único paritorio zamorano, el que funciona en el hospital Virgen de la Concha vio como llegaban al mundo durante el pasado año 693 bebés, cifra que no se conocía tan alta desde los 749 natalicios del año 2020.

Cierto es que los años de pandemia han podido influir en las bajas cifras de natalidad de estos años de atrás, sobre todo las de 2021, cuando Zamora se quedaba por debajo de los 600 recién nacidos: 597. Parecía que se iba a batir otro récord negativo irrecuperable tras los de 2004, el primer año que los partos en Zamora no llegaban a los 1.100 bebés (se volvería a superar esa cifra, con 1.130 en 2008, pero no fue más que un espejismo). O las 984 criaturas de 2013, año en que los nacimientos bajaron de los mil en los hospitales zamoranos y no se volverían a recuperar.

En 2016 se bajó de los 900 recién nacidos (878), en 2019 se perdía la barrera de los 800 (acabó con 790) y en 2021 se tocaba fondo con esos escasos 597 nuevos zamoranitos. Sin embargo, en los tres años posteriores el paritorio de Zamora se mantuvo en torno a los 650 nacimientos (658 en el año 2022, 652 en el año 2023 y 649 en 2024) y ha sido ese 2025 cuando se aprecia un repunte, hasta los 693.

Habrá que esperar a ver si se consolida. En cualquier caso hay que hacer una precisión: una cosa es los niños que realmente nacen en Zamora y los que estadísticamente se considera que nacen en Zamora, ya que oficialmente lo que se tiene en cuenta a la hora de asignar el lugar de nacimiento es el domicilio de residencia de la madre. Esto generalmente aumenta el número de nacidos en Zamora, al incorporar a las madres que por unas u otras razones deciden tener a sus hijos en otro hospital.

Por ejemplo en 2024 fueron 649 niños los que nacieron en el hospital Virgen de la Concha, pero el INE considera que en Zamora nacieron un total de 700. Es decir, hay 51 de madre residente en Zamora que se cuentan también como nacidos aquí.

32,7% de cesáreas

Los datos de 2025 son que en los paritorios de la sanidad pública zamorana se atendieron 685 partos, ocho de ellos de gemelos, de ahí la cifra final de 693 criaturas.

Este año se ha vuelto a la tónica habitual y han nacido más hombres (351) que mujeres (342), una tendencia que se había roto en los últimos años, con más féminas entre los nuevos bebés.

Del total de partos 224 requirieron acudir a la técnica de la cesárea, lo que supone un 32,7%. Se trata de una cifra muy superior a lo que dictan las recomendaciones, si bien ha de tenerse en cuenta siempre los requerimientos de cada parto para aplicar la técnica más correcta, ya que no siempre es posible evitar la cesárea.

Con respecto a los partos realizados con anestesia epidural el Complejo Asistencial no ofreció datos y se limitó a constatar que se ha ofrecido al 100% de las parturientas. n