Un millar de nuevas luces LED en Zamora

A lo largo del este semestre las calles de la ciudad van a lucir otro aspecto por las noches. Ocho grandes áreas, tanto de la zona centro, como de barrios o del polígono de Los Llanos, van a renovar su iluminación para instalar nuevas lámparas con tecnología LED. La inversión es cuantiosa y ronda el millón de euros, pero el beneficio también es amortizable en poco tiempo, ya que, respecto a los sistemas tradicionales, las nuevas luminarias permiten ahorros de hasta el 80% en la factura energética. No solo serán cerca de un millar de luces las que se sustituirán, también el cableado o los centros de telegestión.

El proyecto está impulsado por el Ayuntamiento de Zamora, que en los últimos días ha ampliado el plazo de presentación de ofertas, una vez publicada la licitación en la plataforma de contratación pública. En concreto, el plazo de recepción de ofertas se prolongará hasta el próximo 17 de febrero tras subsanarse unos errores formales del pliego de condiciones.

La actuación se ha dividido en ocho lotes y con ella, junto al ahorro en la factura energética municipal, se logrará una reducción de la contaminación lumínica y del resplandor luminoso nocturno, ya que gracias a la capacidad de direccionar que poseen los LED se ilumina únicamente el plano de la calzada, evitando alumbrar zonas no deseadas y evitando que la luz escape del hemisferio superior", expone el Consistorio zamorano en el proyecto de obras.

La mejora de la seguridad peatonal y vial con una mejor identificación cromática y uniformidad en el alumbrado, evitando deslumbramientos es otra de las ventajas, a lo que se suma la comodidad de que el encendido sea instantáneo.

Todo ello situará a Zamora "a la vanguardia en la eficiencia energética" y permitirá en un futuro utilizar sistemas inteligentes de control y gestión del alumbrado que posibilitará un ahorro incluso mayor.

Los nuevos soportes, las luminarias y los centros de mando estarán todos ellos integrados con su entorno. Los trabajos de instalación se han dividido en ocho lotes según las zonas de actuación: parque de Las Viñas (58 luminarias LED); bulevar y plaza de la Marina (78); avenida Príncipe de Asturias (49); parque de la Marina y calle Santiago Alba Bonifaz (145); la circunvalación de Zamora entre el Puente de Hierro y la plaza de la Puebla (272); el parque de León Felipe (71); la zona de la Candelaria de las calles Obispo Acuña y Candelaria Ruiz del árbol (147); y el polígono de Los Llanos (213).

En total se van a instalar 1.033 nuevas luminarias, tanto ambientales, como de los viales de circulación de vehículos y proyectores para que la ciudad de Zamora brille mejor y de forma más sostenible.