Las mesas electorales del Ángel Nieto pasan al San José de Calasanz de Zamora

El colegio San José de Calasanz albergará las mesas electorales que tradicionalmente se ubicaban en el pabellón polideportivo Ángel Nieto. La Oficina del Censo Electoral acaba de hacer públicos los locales de votación para las próximas elecciones autonómicas en toda la provincia. Son 428, normalmente colegios, que albergan las 748 mesas de votación.

En el caso de la capital se consolida el cambio que operó ya en las pasadas elecciones europeas de 2024, en las que el colegio electoral del pabellón Ángel Nieto dejó de serlo y las mesas correspondientes a esa ubicación pasaron al cercado colegio de San José de Calasanz. Fue una petición del Ayuntamiento a la junta electoral debido a los trastornos que la ocupación del espacio deportivo durante todo un fin de semana podría acarrear a las competiciones deportivas.

En la capital las mesas electorales se reparten en 15 centros, todos ellos colegios e institutos, excepto Pinilla, que usa las antiguas escuelas y San Frontis, el local de la Asociación Cultural. Río Duero

El Colegio San José de Calasanz alberga ocho mesas electorales, lo que lo convierte en uno de los más grandes de la capital, empatado con las ocho del colegio Juan XXIII, ambos por detrás el instituto Claudio Moyano, con diez mesas.

El colegio Obispo Nieto alberga siete mesas de votación, La Hispanidad tiene seis mesas, cinco hay en los centros Gonzalo de Berceo y La Candelaria; cuatro Arias Gonzalo, Jacinto Benavente, Maestro Haedo y Pinilla, tres Río Duero, dos Alejandro Casona y San Frontis (es el local de la Asociación de vecinos) y una La Villarina.