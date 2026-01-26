Las mesas electorales del Ángel Nieto pasan al San José de Calasanz de Zamora
El cambio comenzó a operar en las Europeas de 2024 y se mantiene en las autonómicas
El colegio San José de Calasanz albergará las mesas electorales que tradicionalmente se ubicaban en el pabellón polideportivo Ángel Nieto. La Oficina del Censo Electoral acaba de hacer públicos los locales de votación para las próximas elecciones autonómicas en toda la provincia. Son 428, normalmente colegios, que albergan las 748 mesas de votación.
En el caso de la capital se consolida el cambio que operó ya en las pasadas elecciones europeas de 2024, en las que el colegio electoral del pabellón Ángel Nieto dejó de serlo y las mesas correspondientes a esa ubicación pasaron al cercado colegio de San José de Calasanz. Fue una petición del Ayuntamiento a la junta electoral debido a los trastornos que la ocupación del espacio deportivo durante todo un fin de semana podría acarrear a las competiciones deportivas.
En la capital las mesas electorales se reparten en 15 centros, todos ellos colegios e institutos, excepto Pinilla, que usa las antiguas escuelas y San Frontis, el local de la Asociación Cultural. Río Duero
El Colegio San José de Calasanz alberga ocho mesas electorales, lo que lo convierte en uno de los más grandes de la capital, empatado con las ocho del colegio Juan XXIII, ambos por detrás el instituto Claudio Moyano, con diez mesas.
El colegio Obispo Nieto alberga siete mesas de votación, La Hispanidad tiene seis mesas, cinco hay en los centros Gonzalo de Berceo y La Candelaria; cuatro Arias Gonzalo, Jacinto Benavente, Maestro Haedo y Pinilla, tres Río Duero, dos Alejandro Casona y San Frontis (es el local de la Asociación de vecinos) y una La Villarina.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
- Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia
- Conoce en detalle el interior del nuevo campamento militar de Monte la Reina en Toro (Zamora)
- Dos mujeres heridas en un atropello múltiple en la avenida de Galicia de Zamora
- Cambios en las procesiones de Zamora por Las Edades del Hombre