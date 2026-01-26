Los mayores cada vez más protegidos en Zamora: estas son las cifras del Plan Mayor de Seguridad y la Operación IDOSO
Este plan, activo desde 2010, es una iniciativa del Ministerio del Interior diseñada para proteger a las personas de avanzada edad mediante la prevención y la mejora de su seguridad
La Guardia Civil de Zamora ha llevado a cabo más de 800 intervenciones y actividades de todo tipo como la prevención, asistencia y mejora de la seguridad de nuestros mayores en diversas localidades de la provincia en todo 2025.
El Plan Mayor Seguridad es una iniciativa del Ministerio del Interior diseñada para proteger a las personas de avanzada edad mediante la prevención de delitos y la mejora de su seguridad.
Por su parte, el Plan IDOSO se trata de una iniciativa de la Comandancia de Zamora, que se puso en marcha en el año 2012 e incide aún más en cuestiones de seguridad relacionadas con las personas mayores vulnerables.
Ambos planes se conforman como el caballo de batalla en la provincia de Zamora.
¿En qué consisten?
La Guardia Civil de Zamora realiza un gran trabajo de prevención y educativo, implementando diversos programas en los que se ofrecen actividades formativas y de información para distintos grupos, sobre todo para aquellos más susceptibles y que presentan un mayor peligro en cuestiones de seguridad.
Fundamentalmen se centran en:
- Entrevistas con personas de colectivos vulnerables
- Auxilios y asistencia en los domicilios
- Requerimientos, reuniones con administraciones y empresas
- Atención en caídas
- Prevención de delitos de estafa
- Seguimiento de personas que viven solas
- Charlas y programas de prevención
- La provincia de Zamora registra dos terremotos durante la tarde del miércoles
- El restaurante de Zamora con una estrella Michelin que busca trabajadores
- ¿Guarra qué?': Los cinco pueblos de Zamora señalados por tener el nombre más raro de España
- El mapa de la Zamora rural con los nombres de pueblos más extraños
- La oferta de bares de Zamora se amplía con la reapertura del clásico 'Bar Dativo
- Buscan a los dueños de esta pequeña perrita, aparecida en el centro de Zamora
- El luminoso piso en Zamora con garaje y terraza que será tuyo por 140.000 euros
- Las obras de humanización de Zamora capital incendian las redes con un nuevo problema