Los mayores cada vez más protegidos en Zamora: estas son las cifras del Plan Mayor de Seguridad y la Operación IDOSO

La Guardia Civil de Zamora ha llevado a cabo más de 800 intervenciones y actividades de todo tipo como la prevención, asistencia y mejora de la seguridad de nuestros mayores en diversas localidades de la provincia en todo 2025.

El Plan Mayor Seguridad es una iniciativa del Ministerio del Interior diseñada para proteger a las personas de avanzada edad mediante la prevención de delitos y la mejora de su seguridad.

Por su parte, el Plan IDOSO se trata de una iniciativa de la Comandancia de Zamora, que se puso en marcha en el año 2012 e incide aún más en cuestiones de seguridad relacionadas con las personas mayores vulnerables.

Ambos planes se conforman como el caballo de batalla en la provincia de Zamora.

¿En qué consisten?

La Guardia Civil de Zamora realiza un gran trabajo de prevención y educativo, implementando diversos programas en los que se ofrecen actividades formativas y de información para distintos grupos, sobre todo para aquellos más susceptibles y que presentan un mayor peligro en cuestiones de seguridad.

Fundamentalmen se centran en: