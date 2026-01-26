Lluvia de premios de la ONCE en Zamora

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Zamora 120.000 euros en premios a varios afortunados, concretamente en el sorteo del pasado sábado.

El vendedor de la ONCE de Zamora, Ángel Pascual Martín. / Cedida

Ángel Pascual Martín es el centinela de la ilusión, que ha llevado la suerte a la capital, donde repartió seis cupones en su punto de venta habitual, en la plaza de Sagasta, premiados con 20.000 euros cada uno.

Los premios del fin de semana

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Responsabilidad en el juego

La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.