Humor, ballet y espectáculo infantil este fin de semana en el Ramos Carrión

El Teatro Ramos Carrión ofrece este fin de semana, para terminar el primer mes del año, alternativas de ocio para todas las edades. Ballet, humor cercano y espectáculo infantil son las opciones entre las que pueden elegir los zamoranos.

“Todo va a ir bien…o no” es algo más que un show de humor y así lo demostrará Karim este viernes 30 de enero. El cómico propone 70 minutos de interacción con el público cargada de optimismo, atrevimiento y emotividad. “Lo único que tenemos claro ahora es que hay que disfrutar cada momento y éste es el mejor show para hacerlo” promete su autor.

Karim, durante su espectáculo. / Cedida

El show comenzará a las 20.30 horas y las entradas tienen un precio de 18 euros. Los interesados deben darse prisa, puesto que ya quedan pocas localidades disponibles.

Un clásico sobre las tablas

El sábado estará dedicado al arte más clásico en el teatro zamorano, que ofrece una cita fija en su agenda: la representación de “El lago de los cisnes”, a cargo del Ballet Clásico Internacional, dirigidos por Tatiana Solovieva.

"El lago de los cisnes" / Cedida

El galardón al Mejor Espectáculo de Danza del Teatro de Rojas de Toledo, Premio al Mejor Espectáculo de Danza de Vigo y cuatro premios nacionales al mejor espectáculo de danza avalan los treinta años de experiencia artística de esta compañía.

Podrá disfrutarse en el Ramos Carrión a partir de las 20.00 horas, con una entrada de 32 euros.

Lara OK, en Zamora

Y la última semana de enero finalizará por todo lo alto, con un estreno nacional dedicado a los más pequeños. Lara OK aterriza en Zamora con “Besos de colores”, una propuesta que adapta a las tablas el contenido educativo y musical del que disfrutan los 260.000 suscriptores de la artista en YouTube.

Lara OK / Cedida

El espectáculo está previsto para la 18.00 horas y aún pueden conseguirse entradas por un precio de 18 euros.

Venta de entradas

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro (de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas) como en el web www.teatroramoscarrionzamora.com.

En esta misma página, se puede acceder al canal del Teatro Ramos Carrión en WhatsApp y de suscribirse a su newsletter.