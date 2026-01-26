Fromago elegirá la mejor tarta de queso de España

El primer Concurso Nacional a la Mejor Tarta de Queso de España es una de las grandes novedades de la Feria Internacional del Queso Fromago, que se celebra del 17 al 20 de septiembre en Zamora. El certamen está dirigido a empresas elaboradoras especializadas en tartas de queso de todo el territorio nacional.

Concurso que nace con el objetivo de reconocer una elaboración que "vive un gran momento de popularidad entre los consumidores y que representa una nueva forma de poner en valor el queso a través de la creatividad, la técnica y el equilibrio de sabores", indican desde la organización de Fromago.

La final se celebrará el viernes 19 de septiembre de 2026, en horario de 11:30 a 14:00 horas, en el recinto de Fromago Cheese Experience 2026, y contará con un jurado formado por profesionales de reconocido prestigio del ámbito quesero, gastronómico y del periodismo especializado.

El concurso evaluará aspectos como la calidad de la elaboración, la textura, el sabor, la presentación y la originalidad, y premiará a los tres mejores clasificados, otorgando al ganador el Trofeo Fromago2026, Medalla de Oro y un premio en metálico de 500 euros.

La cita quesera volverá a convertir a Zamora en el gran epicentro del queso, abriendo ya el periodo de inscripción para sus concursos profesionales, una de las grandes señas de identidad del evento.

Fromago repite en esta edición los certámenes de ediciones anteriores: el III Concurso al Mejor Maestro / Maestra Fromelier de España y el III Concurso Nacional a la Mejor Tabla de Quesos en Hostelería.

Todos los concursos están organizados por Eilza – Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas, con el patrocinio de INLAC – Organización Interprofesional Láctea, y estarán abiertos al público, que podrá seguir en directo las finales dentro del recinto ferial de Fromago en Zamora. El objetivo de estas competiciones es poner en valor el conocimiento, la técnica y la profesionalización del sector quesero, así como reconocer el papel clave que desempeñan los distintos perfiles profesionales que trabajan con el queso, tanto en su elaboración como en su prescripción y servicio.

III Concurso al Mejor Maestro / Maestra Fromelier de España

Fromago 2026 acogerá también el III Concurso al Mejor Maestro / Maestra Fromelier de España, dirigido a profesionales del sector quesero como maestros queseros, afinadores, especialistas en tiendas gourmet y comercios especializados, entre otros.

Este concurso pone el foco en la figura del fromelier como prescriptor clave del queso, evaluando sus conocimientos, capacidad de análisis sensorial, destreza en el corte y habilidades de presentación y comunicación.

La final tendrá lugar el jueves 17 de septiembre de 2026, de 17:00 a 20:30 horas, y constará de distintas pruebas técnicas y de conocimiento. El ganador recibirá el Trofeo Fromago 2026, Medalla de Oro y un premio en metálico de 500 euros, además del reconocimiento profesional que supone este título a nivel nacional.

III Concurso Nacional a la Mejor Tabla de Quesos en Hostelería

Completa el programa de competiciones el III Concurso Nacional a la Mejor Tabla de Quesos en Hostelería, dirigido a profesionales de la hostelería y del servicio de sala que hacen del queso un elemento protagonista en su propuesta gastronómica.

El certamen reconoce el conocimiento del producto, la técnica de corte, la presentación, el equilibrio de la selección y la capacidad de prescripción ante el cliente.

La final se celebrará el viernes 18 de septiembre de 2026, de 17:30 a 20:00 horas, y el ganador será distinguido con el Trofeo Fromago 2026, Medalla de Oro y un premio en metálico de 500 euros.