La feria de videojuegos en Zamora, finalista en los Premios DeVuego 2025

El evento CyL Games Show, organizado por la Asociación de la Industria del Videojuego de Castilla y León (Asivi CyL), impulsado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, y celebrado en marzo de 2025 en el recinto ferial Ifeza de Zamora, ha sido seleccionado como finalista en los Premios DeVuego 2025 en las categorías de Mejor Feria y Mejor Evento de Charlas, dos de los reconocimientos más relevantes del panorama nacional del videojuego.

Los Premios DeVuego, organizados por la principal base de datos del videojuego español, distinguen cada año a los proyectos, iniciativas y eventos que más han contribuido al desarrollo, la visibilidad y la consolidación del sector en España.

CyL Games Show / Cedida

Alcanzar la fase final supone un importante reconocimiento al trabajo realizado y al papel que el CyL Games Show ha desempeñado como punto de encuentro para profesionales, estudios, creadores, estudiantes y público general.

El papel fundamental del público

En esta fase decisiva de los premios, el público tiene un papel fundamental, ya que los ganadores se eligen mediante votación popular.

Las votaciones ya están abiertas y podrán realizarse hasta el próximo 31 de enero a través de la página oficial de los Premios DeVuego

Desde Asivi CyL se anima a toda la ciudadanía a participar en esta votación como una forma de apoyar los eventos culturales y tecnológicos que se desarrollan en Castilla y León, y que contribuyen a posicionar a la comunidad como un territorio activo dentro de la industria del videojuego y la creación digital.

Dar visibilidad al talento local

El CyL Games Show nació con el objetivo de impulsar la industria del videojuego en Castilla y León, fomentar la colaboración entre profesionales, dar visibilidad al talento local y acercar el sector a la sociedad.

CyL Games Show / Cedida

A lo largo de su celebración en Zamora, el evento combinó zona expositiva, espacios de networking y un completo programa de charlas, ponencias, torneos y shows, convirtiéndose en un referente regional y atrayendo a participantes de distintos puntos del país.

Además de su dimensión cultural y formativa, el CyL Games Show representa una oportunidad para dinamizar el tejido económico y creativo del territorio, generando impacto en sectores como el turismo, la hostelería y los servicios, y reforzando la imagen de Castilla y León como una Comunidad abierta a la innovación y a las industrias culturales y tecnológicas.

Reconocimiento al esfuerzo colectivo

Para Asivi CyL, esta doble nominación es también un reconocimiento al esfuerzo colectivo de organizadores, ponentes, colaboradores, instituciones y asistentes, y una muestra del potencial que tienen los eventos impulsados desde la comunidad cuando cuentan con el apoyo del sector y del público.

CyL Games Show / Cedida

Votar por el CyL Games Show en los Premios DeVuego 2025 es, en definitiva, apostar por el talento local, por la industria del videojuego como motor económico y por los proyectos que nacen y crecen en nuestra tierra.