Del estrés positivo al distrés que nos supera y nos desgasta
Pilar Río Fernández aborda en el próximo foro del periódico las claves para identificar y afrontar este "fenómeno universal que afecta a todas las personas, sin importar edad, sexo, cultura o nivel social"
El estrés, uno de los grandes problemas de la sociedad actual, será el tema central de la nueva cita del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Pilar Río Fernández, licenciada en Ciencias de la Educación, regresa al foro el próximo jueves 29 de enero para ofrecer al público asistente las claves esenciales en torno a este "fenómeno universal que afecta a todas las personas, sin importar edad, sexo, cultura o nivel social".
El encuentro, que dirigirá Carmen Ferreras, tendrá lugar a las 20.00 horas en el salón de actos del Seminario San Atilano bajo el título "El estrés y el botón antiestrés".
La charla comenzará con una explicación de la ponente sobre el estrés, "una respuesta natural del cuerpo y la mente que nos prepara para afrontar una amenaza o un desafío", detalla. Respuesta heredada de nuestros ancestros, que permitía al ser humano primitivo "reaccionar ante amenazas como la huida de un depredador", añade.
No obstante, en la actualidad, aunque ya no sea necesario "escapar de leones", el cerebro continúa "interpretando como peligrosas muchas situaciones cotidianas, entre ellas el miedo a contraer enfermedades, los problemas económicos o los conflictos familiares y sociales", comenta la experta. Ante estos estímulos, el organismo se activa incrementando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de glucosa en sangre.
Durante la conferencia, Río Fernández diferenciará entre el estrés positivo, una respuesta adecuada que resulta beneficiosa porque motiva y aumenta la energía y la concentración, y el estrés negativo o distrés, que es el que supera a la persona y provoca desgaste físico y emocional. Asimismo, explicará las distintas formas de estrés negativo según su duración: agudo, agudo episódico y crónico.
Trayectoria
Pilar Río Fernández es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Ciencias Humanas, cursó también estudios de Psicología en el campus de Somosaguas. A lo largo de su trayectoria profesional ha realizado numerosos cursos y seminarios psicológicos y ha trabajado como docente en el Colegio Santo Ángel de Madrid, siendo directora de la Academia Rial de Zamora. Además, es autora de varios libros que ya ha presentado anteriormente en el foro de este periódico.
La conferencia se enmarca en el programa de actividades culturales que promueve semanalmente el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y está abierta al público general interesado en conocer mejor el impacto del estrés, los síntomas para identificarlo, así como las herramientas para afrontarlo.
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
- Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia
- Conoce en detalle el interior del nuevo campamento militar de Monte la Reina en Toro (Zamora)
- Dos mujeres heridas en un atropello múltiple en la avenida de Galicia de Zamora
- Cambios en las procesiones de Zamora por Las Edades del Hombre