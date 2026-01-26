Del estrés positivo al distrés que nos supera y nos desgasta

El estrés, uno de los grandes problemas de la sociedad actual, será el tema central de la nueva cita del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Pilar Río Fernández, licenciada en Ciencias de la Educación, regresa al foro el próximo jueves 29 de enero para ofrecer al público asistente las claves esenciales en torno a este "fenómeno universal que afecta a todas las personas, sin importar edad, sexo, cultura o nivel social".

El encuentro, que dirigirá Carmen Ferreras, tendrá lugar a las 20.00 horas en el salón de actos del Seminario San Atilano bajo el título "El estrés y el botón antiestrés".

La charla comenzará con una explicación de la ponente sobre el estrés, "una respuesta natural del cuerpo y la mente que nos prepara para afrontar una amenaza o un desafío", detalla. Respuesta heredada de nuestros ancestros, que permitía al ser humano primitivo "reaccionar ante amenazas como la huida de un depredador", añade.

No obstante, en la actualidad, aunque ya no sea necesario "escapar de leones", el cerebro continúa "interpretando como peligrosas muchas situaciones cotidianas, entre ellas el miedo a contraer enfermedades, los problemas económicos o los conflictos familiares y sociales", comenta la experta. Ante estos estímulos, el organismo se activa incrementando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de glucosa en sangre.

Durante la conferencia, Río Fernández diferenciará entre el estrés positivo, una respuesta adecuada que resulta beneficiosa porque motiva y aumenta la energía y la concentración, y el estrés negativo o distrés, que es el que supera a la persona y provoca desgaste físico y emocional. Asimismo, explicará las distintas formas de estrés negativo según su duración: agudo, agudo episódico y crónico.

Trayectoria

Pilar Río Fernández es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Ciencias Humanas, cursó también estudios de Psicología en el campus de Somosaguas. A lo largo de su trayectoria profesional ha realizado numerosos cursos y seminarios psicológicos y ha trabajado como docente en el Colegio Santo Ángel de Madrid, siendo directora de la Academia Rial de Zamora. Además, es autora de varios libros que ya ha presentado anteriormente en el foro de este periódico.

La conferencia se enmarca en el programa de actividades culturales que promueve semanalmente el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y está abierta al público general interesado en conocer mejor el impacto del estrés, los síntomas para identificarlo, así como las herramientas para afrontarlo.