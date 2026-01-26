Las emergencias sanitarias atendieron casi 23.000 llamadas de Zamora

Los servicios de emergencias sanitarias de Castilla y León volvieron a mejorar sus tiempos de respuesta durante el último año. En concreto, las unidades medicalizadas lograron rebajar hasta los 12 minutos y 34 segundos el tiempo medio que transcurre desde que se moviliza el recurso hasta que llega al lugar de la emergencia, con lo que mejoraron los 12 minutos y 45 segundos registrados en el ejercicio anterior. Eso sí el tiempo desde que entra la llamada en el centro coordinador y se moviliza la ambulancia empeoró unos segundos (está en torno a tres minutos).

Así lo reflejan los datos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León correspondientes al balance de 2025, consultados por Ical, que señalan que Sacyl atendió un total de 302.200 llamadas de atención urgente, frente a las 288.728 del año anterior, lo que supone un incremento cercano al 5%. A través de estas llamadas se dio asistencia a 303.484 pacientes, por encima de los 291.439 de 2024.

En cuanto a los motivos de las llamadas, los traumatismos volvieron a ser la causa más frecuente, al concentrar el 23% del total. Por lo que respecta a los accidentes de tráfico, durante 2025 fueron atendidas 5.702 personas por esta causa, 430 en Zamora.

Por lo que respecta a la distribución territorial de las llamadas, la Gerencia de Emergencias Sanitarias atendió 23.508 en Ávila, 45.503 en Burgos, 55.001 en León, 21.035 en Palencia, 39.511 en Salamanca, 17.169 en Segovia, 10.294 en Soria, 67.225 en Valladolid y 22.954 en Zamora.