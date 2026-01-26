Las consultas de Oftalmología reducen su demora, pero Traumatología empeora

El recién concluido 2025 deja un progresivo deterioro en las especialidades que venían arrastrando problemas, a excepción de Oftalmología que sin llegar a una situación boyante mejora notablemente, un ligero empeoramiento de las demoras en intervenciones quirúrgicas y una franca mejoría en los tiempos que los pacientes deben aguardar para hacerse una prueba diagnóstica. Es la radiografía de las listas de espera en la provincia, que en general aguantan la comparación con la media de la comunidad excepto en el apartado de los pacientes pendientes de cita, donde Salamanca y Zamora destacan sobre el resto.

En las consultas externas Oftalmología es la buena noticia. La lista de espera es alta, una media de 157 días, pero se reduce a la mitad en un año. Y los pacientes pendientes de cita, 1.335, son la cuarta parte de los que había hace un año.

Ha mejorado Neurología, con 67 días de demora, 160 menos de los que tenía un año atrás y 408 pacientes pendientes, casi la mitad. Algo parecido ocurre con Otorrinolaringología, con 48 días de espera, la mitad que hace un año y 588 pacientes sin citar, un tercio.

Y tras las alegrías, las penas. Traumatología no levanta cabeza. Es la consulta con más demora, una media de 304 días (casi un año), y además ha aumentado un tercio en el último año. Además tiene la friolera de 7.239 pacientes sin citar, 3.873 más que un año antes. Ver al Urólogo supone esperar de media 236 días (casi ocho meses), demora que ha aumentado casi un mes en el último año. Y lo peor es que hay más de dos mil pacientes sin citar, tras aumentar 171 en el último año.

Lista de espera (dias) de las consultas externas y pacientes pendientes de cita. / J.N.

Neumología, dobla su demora en un solo año y se coloca en 186 días de demora (seis meses largos) y además pasa de no tener prácticamente pacientes sin citar a un cajón con 850 citas. Finalmente Endocrino (especialidad que trata enfermedades potencialmente graves como la diabetes) tiene 138 días de demora (sube 56), con casi un millar de pacientes sin citar, el doble que hace un año.

En el resto de especialidades las demoras son de menos de tres meses, aunque hay bolsas importantes de pacientes sin cita en Ginecología (710), Dermatología (320), Cirugía General y Digestiva (244) y Anestesia (749).

La demora media total para una consulta externa en Zamora es de 108 días, entre tres y cuatro meses, tras reducirse en 44 días (mes y medio) en un año.

Lista de espera para pasar por el quirófano

Las listas de espera para una intervención quirúrgica acabaron el 2025 con 66 días, diez más que un año antes, aunque un análisis más detallado por especialidades no depara grandes diferencias, excepción hecha de dos. La positiva, Urología, con una demora de 54 días, que mejora en 22 los registros de hace un año. Y la negativa, Otorrinolaringología, con 78 días de demora que son 33 más que hace un año.

Con todo, sigue siendo Traumatología la especialidad que más tarda en recibir a los pacientes en el quirófano, una media de tres meses (91 días), que son seis más que hace un año. Es, además, la especialidad que tiene más pacientes esperando a pasar por el quirófano durante un periodo superior a los seis meses, 57 personas.

El quirófano de Ginecología tiene un tiempo medio de espera de 67 días, tras empeorar doce en el último año. Cirugía General y del Aparato Digestivo acabó 2025 con una demora de 52 días, que son once más que hace un año y Oftalmología con 40 días, nueve más. Finalmente, el quirófano con menos espera es Dermatología, tan solo 17 días, cuatro menos que hace un año.

Las listas de espera quirúrgicas de Zamora presentan unos buenos resultados en comparación con la media regional.

Pruebas diagnósticas

La comparativa de los indicadores de listas de espera sanitarias en Zamora deja una muy buena nota en el caso de las pruebas diagnósticas, ya que los datos oficiales de la Consejería de Sanidad avalan una mejora sin paliativos tanto en escáner (TAC), resonancia magnética, ecografía y mamografía.

En concreto hacerse un TAC requiere esperar tan solo 13 días, un tercio del tiempo de finales de 2024, que estaba en 47 días. Eso sí los pacientes sin cita, 120, son veinte más.

Hacerse una resonancia magnética supone esperar 24 días, la mitad que hace un año. Y además la bolsa de pacientes sin cita, ahora mismo 363 personas es menos de la mitad de los 769 que había hace un año por estas fechas.

Algo parecido ocurre con las ecografías, con una lista de espera media de 41 días (en torno a mes y medio), que es menos de la mitad de los 95 (tres meses) de hace un año. La bolsa de pacientes sin citar se reduce a un tercio, de los 627 de hace un año a los 235 actuales.

En lo que respecta a las mamografías mantienen una demora de 29 días, ocho más que hace un año, sin apenas bolsa de pacientes sin citar (solo cuatro personas), lo que se puede considerar una situación estable.