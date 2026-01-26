Un cocinero zamorano, reconocido como el mejor de la comunidad

La Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía ha anunciado los ganadores de la undécima edición de los Premios Castilla y León Gastronomía.

Entre los ganadores, hay un zamorano, el que se ha llevado el premio al Mejor Cocinero de Castilla y León.

Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía, en una gala. / Cedida

Se trata de Adrián Asensio, propietario del restaurante Cuzeo, ubicado en el casco antiguo de la capital, que abrió sus puertas en noviembre de 2019, con tan solo 25 años.

Una cocina en evolución

Concebido inicialmente como una taberna, el proyecto ha evolucionado hacia un restaurante gastronómico tras la pandemia de 2020, “un punto de inflexión que permitió a Asensio desarrollar una cocina más personal y reflexiva”, destacan desde la academia.

Adrián Asensio, de Cuzeo. / Cedida

Formado en la Escuela de Hostelería de Zamora, Asensio completó su aprendizaje en restaurantes de referencia como El Empalme, Lera, Arzak y La Botica de Matapozuelos, experiencias que marcaron su visión culinaria. “Por consejo de Luis Alberto Lera, entiende su restaurante como una extensión de su propia casa, una filosofía basada en la cercanía y el cuidado del comensal”, valoran.

Una carrera ya reconocida

No es el primer reconocimiento para este joven cocinero zamorano, puesto que su restaurante, Cuzeo, cuenta con un Sol Repsol 2025 y es restaurante recomendado en la Guía Michelin.

En 2024, además, Asensio recibió la T de Oro de Tapas Magazine por su proyección en la alta cocina española.

Adrián Asensio, de Restaurante Cuzeo, muestra orgulloso su tapa "¡Y un cuerno!", premiada con el accésit a la tapa más tradicional en el I Concurso Oficial de Tapas y Pinchos de Castilla y León. / José Luis Fernández

El jurado profesional que ha elegido a los galardonados ha estado compuesto por profesionales del ámbito de la gastronomía y la comunicación además de los académicos de las nueve provincias pertenecientes a la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía.

El resto de premiados

Gil Martínez Soto (Virrey Palafox, Soria); Alma Carraovejas; Mesón Asador Carlos (Traspinedo, Valladolid); Restaurante Diecinueve (Palencia); Finca Torremilanos (Burgos); Diego Muñoz (La Lobita, Navaleno, Soria) y Restaurante Pablo (León) son otros de los premiados por la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía en esta XI edición de los Premios Castilla y León de Gastronomía.

La gala para recoger estos reconocimientos se celebrará el próximo 16 de febrero en el Centro Cultural Provincial de Palencia, en un acto organizado por la propia academia, con el patrocinio de Impulsa Castilla y León y el apoyo de la Diputación Provincial de Palencia.

Representantes del mundo cultural, con la gastronomía a la cabeza, de las instituciones y de distintas facetas de la sociedad empresarial castellano y leonesa, se darán cita ese día para rendir homenaje a los premiados, aquellos profesionales cuya labor ha sido excelente el último año.