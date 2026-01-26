Las cinco películas de los premios Lux se podrán ver gratis en Zamora

Cinco películas actuales y de prestigio se podrán ver gratis en Zamora todos los jueves del 5 de febrero al 5 de marzo, gracias a la iniciativa de la Fundación Rei Afonso Henriques (Centro Europe Direct) y los Multicines de Víctor Gallego. Para obtener las entradas se puede escanear un código QR que aparece en los carteles que publicitan el ciclo "Premios Lux 2026" y también se podrá acceder, dentro de unos días, desde la propia web de Multicines Zamora (en cuanto actualice la programación de febrero).

José Luis González Prada, secretario de la Fundación y Alfredo Reguilón, de Multicines Zamora, han sido los encargados de presentar el ciclo, con cinco películas actuales de renombre.

PELÍCULAS Jueves, 5 de febrero. Christy, de Brendan Canty. 20.00 horas. Jueves, 12 de febrero. Sorda, de Eva Libertad. 20.00 horas. Jueves, 19 de febrero. It was just an accident, de Jafar Panahi. 20.00 horas. Jueves, 26 de febrero. Love me tender, de Anna Cazenave Cambet. 20.00 horas. Jueves, 5 de marzo. Sentimental Value, de Joachim Trier. 20.00 horas.

El 5 de febrero se proyecta, Christie, película irlandesa que habla sobre "la adolescencia, unos chicos que escapan del lugar donde están recogidos y tienen que enfrentarse a la vida de una manera muy dura con todo lo que ocurre en Irlanda", explicó Alfredo Reguilón.

El jueves, 12 de febrero, es el turno de la española Sorda, de Eva Libertad.

El 19 de febrero se proyecta It was justan accident, (Un simple accidente), "una obra maestra del director iraní que está en busca de captura en su país, Jafar Panahi". La película logró "la Palma de oro de Cannes, ganó en Berlín también con otra película y ganó también en Venecia. Estamos hablando de un director excepcional y que también tiene dos nominaciones al Oscar como Mejor Película Internacional", la misma categoría en la que compite la española Sirat, y Mejor Guión Original.

El 26 de febrero se proyecta Love Me Tender, película francesa "maravillosa que habla de la libertad de la mujer, de cómo al final la vida va cambiando y tiene que enfrentarse a la familia y a los prejuicios. Es muy interesante".

El 5 de marzo concluye el ciclo Sentimental Value, Valor Sentimental, que es la "ganadora absoluta en los premios del cine europeo, que se ha llevado todos, Mejor Película, Mejor Director y que cuenta con nueve nominaciones a los Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Película Internacional". Es la historia de un director "que ha abandonado a sus hijas, por decirlo de alguna manera, para dedicarse al cine. Una película muy tierna, maravillosa, que ya la hemos proyectado en diciembre aquí en los cines y que creemos que va a ser una maravilla".

Reguilón y González Prada indicaron que el objetivo es "que la gente se involucre y lo que siempre buscamos con este tipo de cine, un cine social, es que luego la gente hable y bueno, dentro del poder sanador que puede tener el cine, del poder de hacerte ver las cosas, a lo mejor cambiar un poco esa percepción que tenemos".

Las películas de este ciclo, que cumple su segunda edición, se proyectan a las 20.00 horas en versión original, con subtítulos en castellano y con sonido adaptado a personas con deficiencias auditivas.

González Prada explicó que "hablamos de una iniciativa que es propia del Parlamento Europeo y de la Academia del Cine Europeo, aprovechando los fondos y la iniciativa del Programa Media de Europa Creativa y Europa Cinema".

La pretensión es "promover tanto la cultura europea, como la educación, porque no se trata solo de películas con calidad cinematográfica, sino que también nos sirven para reflexionar sobre lo más importante, que es el proceso de la construcción europea, que son sus principios y sus valores. Se trata de promover un cierto debate, poner encima de la mesa determinados aspectos que nos deben de preocupar a todos".