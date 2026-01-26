El caso telecoca acaba en condenas a 12 años de cárcel para cuatro integrantes de la red familiar

La investigación de la Policía Nacional sobre una pequeña red familiar que servía cocaína y hachís a domicilio, el denominado caso telecoca, ha concluido concluido con la condena a 12 años de cárcel para un matrimonio y sus cuñados por tráfico de drogas.

La Audiencia de Zamora dictó sentencia esta misma mañana tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía de Zamora y los abogados del matrimonio formado por el principal imputado de iniciales O. J. G. y su esposa S.J.G., el hermano del primero M. J. G., y otro varón M.B.L., que fueron detenidos en diciembre de 2023. La hija de la pareja también procesada ha sido exculpada porque solo intervino como conductora para llevar a la madre a la entrega de un pedido, sin que ello suponga que participara en la venta al menudeo de drogas, de hecho, demostró que tiene trabajo y lleva una vida alejada del mundo de la droga, ha explicado la fiscalía que llevó el caso.

La menor pena de prisión dos años ha sido para la mujer, a la que se acordó suspender el ingreso en prisión por carecer de antecedentes penales y haber hecho un par de entregas de pedidos de droga.

El marido de esta imputada ha sido condenado a 4 años de prisión y los otros dos acusados a 3 años cada uno, para los que la Audiencia suspenderá el ingreso en Topas por tratarse de toxicómanos y hallarse en programas de desintoxicación, lo que permite sustituir la pena de cárcel por el cumplimiento de esos tratamientos bajo la condición de que no cometan ningún delito durante el tiempo de los años de condena que se les ha impuesto, les ha informado la presidenta de la Audiencia, Esther González González.

El procedimiento judicial se abrió a primeros de 2023, año en el que la Udyco de la Policía Nacional llevó a cabo seis meses de seguimiento del principal sospechoso y realizó escuchas telefónicas, conversaciones en las que los acusados recibían "pedidos" de cocaína y hachís, para lo que hablaban en clave para referirse a la droga, el pedido de una botella de aceite hacía referencia al hachís, según el escrito de acusación.

Cuando el principal sospechoso detectó que tenía el teléfono móvil pinchado por la policía, involucró a su hermano en la actividad, a su mujer y al tercer acusado para que recibieran los "pedidos" de droga de sus clientes y efectuaran las entregas.