La Asociación Española programa un mes de actividades por el Día Mundial del Cáncer

La Asociación contra el Cáncer de Zamora ha organizado un mes completo de actividades con motivo de la celebración, este febrero, del Día Mundial de la enfermedad, que se conmemora el día 4. Este es el programa completo:

Brazaletes por la esperanza

Día: 1 febrero

Encuentros deportivos durante esta jornada lucirán brazalete verde por el día del cáncer

Día mundial contra el cáncer: acción a pie de calle

Día: 4 febrero

A partir de las 11.30, en la Subdelegación del Gobierno

Work café para profesionales sanitarios y autoridades, el 4 febrero, a las 8.30 en el Hospital provincial de Zamora.

Taller de sexualidad

9 de febrero a las 12.00 horas en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, en la Avenida Portugal 40-42

inscripciones: 900100036 o maria.montejo@contraelcancer.es

Jóvenes contra el cáncer (Dentro de las Jornadas de infosalud de Caja Rural)

Día: 9 febrero, a las 18.00 horas en el Centro social de caja rural de Zamora, con la participación de un paciente oncológico joven, la psicóloga Sara Alonso, representantes de los clubes deportivos de Zamora y con la actuación musical Miguel Inadaptado.

Entrada libre hasta completar aforo

Día de la mujer, la niña y la ciencia. Acercando la ciencia a Zamora

11 de febrero, durante toda la mañana, en la sede de avenida Portugal, 40-42.

Participa una investigadora de Valladolid y realizaremos living science.

La salud prostática también importa. (Dentro de las jornadas de infosalud)

11 de febrero, a las 20.00 horas, Teatro del seminario Diocesano San Atilano

Imparte: Bárbara Padilla, uróloga del Hospital Virgen de la Concha, Alejandro Guzmán, fisioterapeuta colaborador AECC y María Montejo, psicóloga Asociación Española contra el Cáncer.

Entrada libre hasta completar aforo

Cáncer y radón: el papel del medio ambiente y la genética en nuestra salud (Dentro de las actividades de la niña y la ciencia)

El 13 de febrero, a las 17.00 horas en la Biblioteca Pública de Zamora, a cargo de las doctoras Laura Mezquita y Asunción Díaz.

Entrada libre hasta completar aforo

Mitos en alimentación y cáncer

19 febrero, a las 12.00 horas, en la sede de la Avenida Portugal, 40-42, sede AECC.

Imparte: Silvia Matellán, Nutricionista colaboradora AECC.

Entrada libre hasta completar aforo.

Taller Discapacidad, capacidad y dependencia

El 24 de febrero, a las 17.00 horas, en la Avenida Portugal, 40-42.

Imparte: Elena García, Trabajadora social de la AECC.

inscripciones en el 900100036 o elena.garciam@contraelcancer.es