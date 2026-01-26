Arrancan las obras del centro de coworking del parque de San Martín

El Ayuntamiento de Zamora tiene previsto comenzar en los próximos días, probablemente esta misma semana, las obras de acondicionamiento del nuevo centro de cotrabajo que habilitará en el parque de San Martín, en el espacio municipal acristalado que hay sobre el parking, en pleno casco antiguo de la ciudad.

Tras adjudicar las obras, la empresa encargada de acometer los trabajos para habilitar las instalaciones ya ha firmado el acta de replanteo y ha entregado los planes de seguridad y salud laboral, por lo que se espera que esta semana pueda iniciar las obras.

El centro de "coworking" contará con doce despachos disponibles tanto para trabajadores autónomos, profesionales y empresarios que busquen un lugar en el que, además de su propio despacho de trabajo, dispondrán de zonas comunes como una sala de reuniones.

La iniciativa ha partido de la Concejalía de Promoción económica del Ayuntamiento de Zamora, cuyo responsable, David Gago, tiene en mente que la gestión de ese espacio, una vez concluidas las obras de acondicionamiento, la pueda llevar a cabo la Cámara de Comercio e Industria de Zamora, para establecer sinergias con el vivero de empresas que la propia Cámara tiene en un lugar cercano, en la avenida de la Feria.

El nuevo "coworking de San Martín" dispondrá de un espacio de un centenar de metros cuadrados y las obras de acondicionamiento se prolongarán durante tres meses y las acometerá la empresa zamorana Ingeniería Románica.