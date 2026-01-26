Promoción económica
Arrancan las obras del centro de coworking del parque de San Martín
El Consistorio tiene todo listo para iniciar los trabajos que permitan habilitar 12 espacios para profesionales y empresas
El Ayuntamiento de Zamora tiene previsto comenzar en los próximos días, probablemente esta misma semana, las obras de acondicionamiento del nuevo centro de cotrabajo que habilitará en el parque de San Martín, en el espacio municipal acristalado que hay sobre el parking, en pleno casco antiguo de la ciudad.
Tras adjudicar las obras, la empresa encargada de acometer los trabajos para habilitar las instalaciones ya ha firmado el acta de replanteo y ha entregado los planes de seguridad y salud laboral, por lo que se espera que esta semana pueda iniciar las obras.
El centro de "coworking" contará con doce despachos disponibles tanto para trabajadores autónomos, profesionales y empresarios que busquen un lugar en el que, además de su propio despacho de trabajo, dispondrán de zonas comunes como una sala de reuniones.
La iniciativa ha partido de la Concejalía de Promoción económica del Ayuntamiento de Zamora, cuyo responsable, David Gago, tiene en mente que la gestión de ese espacio, una vez concluidas las obras de acondicionamiento, la pueda llevar a cabo la Cámara de Comercio e Industria de Zamora, para establecer sinergias con el vivero de empresas que la propia Cámara tiene en un lugar cercano, en la avenida de la Feria.
El nuevo "coworking de San Martín" dispondrá de un espacio de un centenar de metros cuadrados y las obras de acondicionamiento se prolongarán durante tres meses y las acometerá la empresa zamorana Ingeniería Románica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
- Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia
- Conoce en detalle el interior del nuevo campamento militar de Monte la Reina en Toro (Zamora)
- Dos mujeres heridas en un atropello múltiple en la avenida de Galicia de Zamora
- Cambios en las procesiones de Zamora por Las Edades del Hombre