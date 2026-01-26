Los amigos de las energías renovables

El planeta necesita urgentemente un cambio de paradigma y esto es obvio. No es que el capitalismo haya fracasado, porque en términos monetarios está logrando sus objetivos: enriquecer a los ricos y esclavizar a los pobres; sin embargo, en lo que se refiere a su capacidad para enfrentarse a un más que probable colapso, es evidente que no existen herramientas dentro de este sistema socioeconómico.

Si alguien piensa que acelerando la transición energética hacia un modelo "macrorrenovable" estamos salvados, se equivoca profundamente, porque, aunque es cierto que de este modo se puede lograr sustituir una parte de los consumos fósiles, lo cierto es que, cada día, al despertar, el dinosaurio sigue ahí, y vemos cómo seguimos sobrepasando los límites planetarios. Es más, pareciera que algunas cuestiones importantes ya no tienen remedio, y por eso se habla tan poco de ellas, en especial en lo que se refiere al aumento de las emisiones año tras año, la subida constante de las temperaturas y la pérdida galopante de biodiversidad en todos los rincones.

Y es que la cuestión reside siempre en la raíz de los problemas, y no en su vistosa apariencia mediática. Si no somos capaces de comprender esto, sería mejor, al menos, no difundir falsas esperanzas o abogar por soluciones inútiles. ¿Y cuál es la raíz de la que hablamos? No es complicado hallar la respuesta: el crecimiento sin límites. Esta es la causa principal de la crisis climática y del resto de aberraciones cometidas por el ser humano sobre el mundo en el que vive.

Sé que hay quien dirá: se puede crecer, siempre y cuando podamos permitírnoslo desde un punto de vista ecológico, y sobre todo tecnológico. Y en este "permiso", claro está, se sitúan las energías renovables.

Sin embargo, esta ecuación olvida una premisa: que todo aumento en la producción de energía requiere de un aumento del consumo de la misma para que quien la produce tenga una rentabilidad sostenible. Es decir, que del mismo modo que una pequeña instalación de energía renovable para autoconsumo nos facilita el hecho de no depender tanto de otras fuentes de energía, en el caso de las grandes instalaciones de macrorrenovables su utilidad depende de una demanda real al otro lado de la red eléctrica, y salvo que artificialmente creemos esa demanda, lo cierto que es que como tal, por ahora, no existe, y menos aún una demanda constante que no dependa del sol o del viento. Un dato sorprendente: en España se consume menos electricidad que hace 20 años.

Aun así, no pocos ultramillonarios están poniendo el foco en España, considerando la posibilidad de convertir la España vaciada en una gigantesca pila para sus negocios con los centros de datos. Instalar cientos y cientos de estos centros podría solventar la ecuación de la demanda de la energía eléctrica, una vez que se ha demostrado el fracaso del coche eléctrico y la imposibilidad de sustituir a medio plazo los motores de combustión por otros no contaminantes. ¿Pero es esto realista? Y, sobre todo, ¿es esto lo que queremos y de verdad necesitamos?

Quienes miran solo la superficie cristalina de los pantanos se olvidan de todo lo que quedó sepultado bajo las aguas, y lo mismo sucede con las macrorrenovables. Aunque su implantación pueda considerarse inocua en algunos casos, sería hipócrita negar por nuestra parte todas las minas a cielo abierto que han de abrirse para conseguir los preciados minerales y tierras raras, el empleo de fósiles para su extracción, transporte y manufactura, y, sobre todo: las consecuencias sociológicas de esta industria. Si como ya hemos advertido, el uso de las tecnologías de última generación, en especial en lo que se refiere a la inteligencia artificial, es lo que hay que colocar en la balanza para que todo funcione de manera correcta desde un punto de vista financiero, el resultado no será otro que la lucha por estos recursos escasos, es decir. guerras y más guerras para sostener la industria de la Transición. Sin embargo, las guerras también necesitan petróleo. Y los conflictos bélicos son una de las principales causas del deterioro climático. ¿Es esto lo que deseábamos?

Pero no vayamos tan lejos, como el cuarzo con el que se fabrican las placas fotovoltaicas no cae del cielo y es caro importarlo, resulta que también nuestras montañas están siendo amenazadas con nuevas minas a cielo abierto. Si alguien considera que una de estas enormes canteras puede generar un desarrollo equilibrado le invito a visitar una de ellas para que compruebe cómo se es posible transformar brutalmente el paisaje de forma irreversible.

Puede ser que existan bulos interesados que tratan de demonizar la energía procedente de macrorrenovables, no lo dudo, pero el mayor bulo es considerar que estamos ante algo inocuo y sin consecuencias sobre el medio. Cuando un proyecto es paralizado, lo es porque se han tenido en cuenta sus efectos negativos, en especial sobre las especies que habitan los territorios donde se implantan. Pero al contrario de lo que muchos amigos de las energías renovables piensan, no existe una confabulación de tipo masónico que trate de alimentar una fobia sobre el futuro de las renovables, más bien al contrario: se han tolerado autorizaciones de muchas industrias de este tipo con claros efectos negativos sobre el medio, eólicos que amenazan a aves y murciélagos, placas fotovoltaicas que ocupan áreas agrícolas o de un alto valor ecológico, y en general todo tipo de proyectos que fomentan un desarrollismo discutible no solo desde un punto de vista natural, también sociopolítico. Por cierto, ¿para cuándo estas industrias traerán población a la España vaciada?

En cualquier caso, esto no es un ataque frontal a las energías renovables. Hay un punto en común en quienes pensamos que es urgente y necesaria una planificación de su expansión, y entre quienes apuestan decididamente por este modelo, y este punto es la importancia de reducir el consumo de fósiles de manera urgente. La diferencia, sin embargo, no es baladí, en el ecologismo que tiene como objetivo defender el medio natural, avanza con fuerza la idea del decrecimiento, el cual se vislumbra imposible sin una desaceleración real, también, de la industria macrorrenovable y de los productos y medios que justifican su avance. En la cara contraria están quienes consideran que el capitalismo voraz y desmedido debe seguir su curso y que es suficiente con una transformación de las fuentes de energía. Olvidan estos últimos varios factores: que la eléctrica significa solo una parte muy moderada de toda la energía que mueve la economía del mundo, y que, si la demanda aumenta, en especial en países en vías en desarrollo, de acuerdo con el aumento poblacional y de acuerdo con sus expectativas de igualar el modelo de vida "occidental", ni cubriendo todo el planeta de placas solares tendríamos suficiente.

Tarde o temprano, el decrecimiento tendrá que ser admitido como animal de compañía en este juego en el que el futuro del planeta, tal y como lo conocemos, está en peligro. Y entonces, tendrán que dar ejemplo los que más tienen, es decir, esas personas, como Elon Musk que han puesto como ejemplo nuestros territorios para llenarlos de macrorrenovables, sí, esas personas con tantos intereses financieros puestos en su desarrollo.