Zamora sorprende y conquista al visitante de Fitur

Zamora ya no pasa desapercibida en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Quienes se acercan al espacio dedicado a la provincia lo hacen, cada vez más, con preguntas concretas y con la sensación de estar descubriendo un destino que sorprende por la variedad de su oferta. Así lo perciben quienes informan día a día al público que se acerca hasta el stand y también quienes, mapa y folleto en mano, se detienen a interesarse por una tierra que empieza a dejar atrás la etiqueta de "la gran desconocida".

"Lo que más preguntan es por actividades al aire libre: bicicleta de montaña, senderismo… pero también por gastronomía", comenta el informador turístico, Raúl Salgado. En este último punto, destaca el interés por la Feria Internacional del Queso, Fromago, que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre en la capital. Un evento que llama la atención al visitante de Fitur, al igual que la actual exposición de Las Edades del Hombre "EsperanZa".

Reclamos que suponen la excusa perfecta para acercarse a Zamora y descubrir el resto de sus encantos. Variada oferta que cada vez gusta más a los jóvenes y es que, tal y como aprecia el responsable de atender a las personas que se acercan hasta el stand del Patronato de Turismo, el perfil del visitante está cambiando. Jóvenes que llegan con la curiosidad de descubrir un territorio cuyo nombre aparece cada vez más entre los destinos de interior preferidos por los turistas.

"Muchos jóvenes son procedentes de Madrid, algunos con raíces familiares en la provincia cuyos abuelos o padres emigraron y ahora quieren conocer la tierra de la que siempre oyeron hablar en casa", indica. Primer contacto que suele convertirse en una auténtica sorpresa. "Llegan pensando que Zamora es una ciudad de paso y se dan cuenta de que hay muchísimo que ver. Te dicen que necesitan más de una semana", relata el informador turístico.

El patrimonio románico, junto con el modernismo, son las grandes señas de identidad que llaman la atención de los posibles viajeros a la provincia, pero no el único. En los últimos años, la música y los festivales han ganado peso en la imagen exterior de Zamora con citas como el Z! Live o el Festival Internacional de Folklore, sin olvidar, por supuesto, la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, y que es una demanda constante. Como novedad, las excelentes características de la provincia para observar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto han despertado también el interés por el territorio entre los apasionados del cielo nocturno nacionales e internacionales.

Iago Barreiro y Laura Álvarez, visitantes de Fitur. / L. G.

Entre los visitantes que se detienen en el stand se encuentran Iago Barreiro y Laura Álvarez, llegados desde Vigo. Para ellos, Zamora no es un descubrimiento reciente. "La conocemos, de hecho fuimos hace poco juntos, y yo he ido muchas veces como guía turística", explica la joven. Su entusiasmo es evidente. "A mí me encanta Zamora, sobre todo Toro", declara. Su acompañante coincide y pone el acento en el medio rural y el paisaje. "Los pueblos y los entornos naturales me llaman mucho. Desde pequeño mis padres me llevaban a hacer rutas y a observar aves, y Zamora tiene mucho de eso", opina.

En sus manos, ambos portan diversos folletos cogidos en el stand zamorano en los que reflejan sus intereses. "Yo he pedido información sobre los vinos porque cuando salgo con grupos es algo que interesa mucho y quiero aprender más de la zona", apunta la guía. "Yo me he decantado por pedir información sobre patrimonio", añade él.

Mar Miranda y Francesc Maso, fundadores de una agencia de viajes. / L. G.

Hasta el espacio informativo de la provincia se acercan también profesionales del sector como Francesc Masó y Mar Miranda, llegados desde Girona y fundadores de la agencia Acaminar Travel, especializada en senderismo y trekking. "No conocemos Zamora, pero queremos buscar rutas nuevas para practicar esta disciplina en la provincia y ofertárselas a nuestros clientes", explican.

Una práctica al alza que se ha intensificado en los últimos años. "Desde la pandemia la gente quiere salir a caminar, conocer los territorios andando, y cada vez nos lo piden más", detallan.

Myriam Crespo y David Contreras, creadores deun blog. / L. G.

La experiencia de descubrir Zamora también tiene eco entre los creadores de contenido. Myriam Crespo y David Contreras, de Madrid y responsables del blog "Disfrutando del viaje", se declaran auténticos embajadores de la ciudad. "Zamora nos sorprendió muchísimo. Es una ciudad bastante desconocida para mucha gente y siempre animamos a descubrirla", afirman.

No en vano, revelan que su artículo dedicado a Zamora es el más leído de su blog. "Creemos que hay poca información desde el punto de vista de los creadores de contenido y estamos súper orgullosos de ese post porque lo lee muchísima gente", expresan.