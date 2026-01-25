Zamora prepara la apertura de un centro enograstronómico

Reforzar la promoción gastronómica de Zamora es el fin que persigue la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora con la creación de un centro enogastronómico en las Aceñas de Cabañales. Proyecto que última los detalles para su próxima licitación, centrada en la adaptabilidad de las instalaciones y la contratación del equipamiento necesario.

Espacio en torno al cual desde el consistorio se prevé articular una red de alianzas y convenios con la Diputación Provincial, productores locales, las Rutas del Vino, cocineros y asociaciones como Azehos. Todo ello con el objetivo último de dar un buen "empujón a la gastronomía local para que alcance la relevancia que se merece", expone el responsable del área, Christoph Strieder.

Desde el Ayuntamiento, han hecho especial hincapié durante su paso por Fitur en promocionar la margen izquierda del Duero como punto de entrada a la ciudad, "un lugar con la mejor vista de la ciudad", declara el concejal de Turismo.

Con esta idea, se han desarrollado actuaciones como la mejora de la zona de Los Pelambres, instalando duchas y vestuarios, así como diferente mobiliario urbano; o la remodelación de las zonas para el estacionamiento de vehículos, donde se han habilitado dos aparcamientos disuasorios, y uno para autocaravanas, que permitirá a las personas que visiten Zamora a entrar a la ciudad atravesando el Puente de Piedra.

Strieder apunta que esta iniciativa pretende convertir esta zona de Zamora "en un gran espacio con novedades turísticas singulares, con elementos gastronómicos, patrimoniales y deportivos que vendrán a modificar la estructura de la oferta turística de la ciudad".