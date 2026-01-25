El viaje que empieza en el oído y termina en el alma: "Zamora. Escúchate. Turismo de interior, interior"

Hay quienes se estremecen aún, a pesar de los años, con el ruido del silencio. Aquellos cuyas pieles se erizan con el murmullo del agua, la berrea del ciervo o el canto del Jerusalem en la Plaza de Santa Lucía. Esos que "quizá necesiten volver a las raíces, a las cosas pequeñas pero auténticas".

Y así, acariciando los sentidos, el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora ha lanzado su última campaña "Zamora Escúchate. Turismo de interior, interior", abrazando las raíces e incitando "al cobijo silencioso de la naturaleza, a esa paz mental que tanto cuesta encontrar, a la luz que alimenta tu espíritu y te reconforta con una hermosa sensación de trascendencia. A los ritos ancestrales y todo el patrimonio inmaterial que explica quién eres. A la noche, al cielo despejado al que solo miras desde lo más hondo".