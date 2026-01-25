Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada

El antiguo convento de las Juanas, víctima de actos vandálicos tras la desaparición de la orden religiosa de clausura, volverá a tener uso.

Un matrimonio, vinculado con Zamora, lo ha adquirido a la Orden de Malta y, una pequeña parte, al Obispado de Zamora para convertirlo en la sede de la futura Fundación Palmero Güezmes.

Vista de la construcción religiosa desde la Aldehuela. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

"Hemos querido evitar que continuara el daño reputacional que se estaba ocasionando a la Iglesia" señala el nuevo propietario, Javier Palmero, quien ahonda que "la Orden de Malta no tiene capacidad para hacerse cargo de sus inmuebles, estoy ligado profesionalmente a ella y tengo muy buena relación con el Obispado de Zamora. Era necesaria una solución urgente porque había un requerimiento por parte del Ayuntamiento después de los dos incendios que había habido".

Proyecto

En el edificio, los dueños desarrollarán el proyecto de una fundación "cultural" que llevará sus apellidos. "Salvamos un espacio para la cultura y la convivencia sin ningún tipo de connotación ni política, ni económica, ni religiosa" remarca el dueño.

Ventanas tapiadas en el antiguo cenobio. / José Luis Fernández / LZA

No obstante, los estatutos de la institución se encuentran "en estos momentos en el Obispado de Zamora" porque, aclaran, "con independencia de que nosotros queramos hacer un espacio sin connotaciones, sí que uno de los objetivos es preservar los valores asociados a la vida cristiana y fundamentalmente al concepto de doctrina social de la Iglesia".

Javier Palmero en un acto como caballero cubiculario. / Alba Prieto (archivo)

Rehabilitación

El inmueble será sometido a una "rehabilitación integral" incluso en "sus accesos", una mejora que irán ejecutando progresivamente con el propósito de que "esté en funcionamiento en 2027".

Tras la colocación de vallas en el perímetro, han situado cámaras y han tapiado los accesos, mientras que "las obras de limpieza y acondicionamiento empezarán en marzo". Además, la capilla, donde llegó a haber dos incendios y quedó muy dañada, será transformada en una sala para conferencias.

CABALLO PARTENÓN / Cedida

Símbolos

Los propietarios instalarán dos esculturas, réplicas del torso de Belvedere de los Museos del Vaticano y del caballo del Partenón, ya encargadas a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, "porque queremos que sean los símbolos de esta fundación", de marcado "carácter familiar", puesto que el matrimonio quiere que sus hijos "mantengan el arraigo" con la tierra de sus antepasados.

La familia Palmero Güezmes en un mirador del monasterio adquirido. / Cedida por la familia

Fondos documentales

Los Palmero Güezmes atesoran un archivo familiar de documentación histórica sobre cuestiones económicas de Zamora "desde 1830 hasta la Guerra Civil", conservan "la colección íntegra de El Economista" así como "documentos del siglo XV y XVI" e incluso "los primeros mapas originales que se hicieron de la provincia de Zamora", unos fondos que podrán a disposición de los investigadores en la sede de la fundación.

TORSO DEL BELVEDERE / Cedida

Los propietarios rehúsan aportar cifras sobre el coste total de la transacción, el Obispado certifica que la venta de su pequeña parte les ha reportado "6.000 euros", y sobre el desembolso que afrontarán para volver a utilizar el edificio, certifican que generarán puestos de trabajo, ya que contarán con "una dirección, bibliotecarios y personal de limpieza".