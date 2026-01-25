Casi la mitad del voto extranjero de Zamora procede de Argentina

23.202 zamoranos podrán votar en las próximas elecciones autonómicas desde su domicilio habitual en el extranjero, pero casi la mitad es de un único país, Argentina, un granero con 10.391 potenciales votantes. De ahí la importancia de cuidar a unas colonias que pueden proporcionar algo más que un voto residual en los comicios y más ahora cuando ha desaparecido el voto rogado, lo que simplifica los trámites para ejercitar este derecho de forma efectiva.

Cuba, con 3.136 votantes, Francia, con 2.127, Alemania, con 1.298 y Suiza, con 858, países receptores durante décadas del siglo XX de la emigración zamorana cuentan también con importantes censos. Y junto a a ellos, los nuevos países receptores, caso de Estados Unidos, con 846 votantes, Brasil, con 835, Méjico, con 457, Reino Unido, con 357, Chile con 334, Venezuela con 325 y Bélgica con 256.

El resto de procedencias no llega a los doscientos votantes, todos de países de Latinoamérica y Europa, ya que la presencia de otros continentes es testimonial.

Fermoselle, caso atípico

Es la capital la localidad con más votantes extranjeros, 4.899, si bien el caso más paradigmático es el de Fermoselle, donde el censo se residentes en el extranjero, 1.255 personas, supera ampliamente al censo de residentes en el pueblo, 915. Cuentan también con mucho voto exterior Benavente (677), San Vitero (313), Trabazos (299), Bermillo de Sayago (297), Alcañices (295), Toro (285), Villar del Buey (279), Fonfría o Villalpando (270 cada uno).

Son algunos datos de una maquinaria electoral que se pone en marcha para elegir a los procuradores en las Cortes autonómicas de las que saldrá el próximo presidente de la Junta.

Nuevos electores y el peso senior

Los datos del número de electores proporcionados por la Junta varían ligeramente con respecto a los que acaba de publicar el Instituto de Estadística. De acuerdo con este último el censo de Zamora estaría compuesto por 162.155 personas, si bien hay 23.202 residentes en el extranjero, por lo que el día de las votaciones tienen derecho a depositar el voto 138.953 zamoranos en 368 mesas distribuidas en 286 colegios o locales electorales.

Un electorado con mayoría de mujeres (70.501 frente a 68.452 hombres) en los que abundan los senior: los mayores de 65 años son casi el 40% del censo electoral, frente a los jóvenes, menores de 35 años que no llegan al 15%.

Son 2.034 los zamoranos que se estrenarán ante las urnas en estas elecciones y ascienden a 4.806 los que tendrán la ocasión por primera vez de elegir al presidente autonómico, ya que en los anteriores comicios a Cortes regionales, en febrero de 2022 no habían cumplido aún los 18 años.

Del 26 de enero al 2 de febrero se podrán consultar los censos y presentar reclamaciones.

CONSULTA AQUÍ CUÁNTOS ZAMORANOS PUEDEN VOTAR DESDE EL EXTRANJERO POR PAÍS DE RESIDENCIA