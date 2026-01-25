Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fromago se anticipa en Madrid para atraer más visitantes

La Feria Internacional del Queso se presenta en el stand de la provincia con una degustación de productos zamoranos

La mascota Fromaja en la Feria Internacional de Turismo.

La mascota Fromaja en la Feria Internacional de Turismo. / Jose Luis Fernández

Leticia Galende

Fromaja, la mascota de la Feria Internacional del Queso de Zamora, no ha querido perderse Fitur. La oveja más simpática y rebelde se pasea entre los stands de la cita madrileña para animar a los visitantes a descubrir el evento que tendrá lugar en la capital zamorana del 17 al 20 de septiembre.

Su presencia se ha acompañado también de una presentación en el área gastronómica del stand de la Junta de Castilla y León en la que los asistentes han podido degustar algunos de los productos típicos de la tierra.

Tercera edición, impulsada por la Diputación de Zamora, que promete ser aún mayor con la confirmación de 400 stands a lo largo de un recorrido que superará los dos kilómetros en el centro de la ciudad. Un punto de encuentro para los amantes del queso y profesionales donde se podrán descubrir las peculiaridades y excelencia tanto de quesos españoles como de quesos internacionales convirtiendo nuevamente a Zamora en el epicentro del sector quesero a nivel mundial.

Feria que va más allá del queso y se funde con el patrimonio románico, la arquitectura modernista, la senda del río Duero y las tradiciones.

