Fernando Jaúregui, periodista: "Como oposición, el PP se queda en el diagnóstico, no en la solución"

Con sus más de cincuenta años de experiencia sobre política nacional, el periodista Fernando Jaúergui hace un análisis pesimista de la situación actual en España, con un gobierno que se tambalea mientras multiplica sus engaños, un PP incapaz de hacer una oposición constructiva y una ultraderecha que camina con paso firme. Aun así, es capaz de mirar al futuro con optimismo, como lo hace en su último libro, «El cambio en 100 palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?», recién presentado en el CLUB LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA.

En su nuevo libro, se atreve a vaticinar el futuro cercano de 2050, pero con una buena base de investigación. ¿Cómo lo ha logrado?

Acudiendo a expertos y especialistas en diferentes campos. Por ejemplo, para hablar de la carrera espacial, he acudido a varios directores tecnológicos de empresas fabricantes de satélites artificiales. Para hablar de robótica, me he reunido con un par de empresarios del sector, y para escribir sobre el metaverso, he acudido a gente de Telefónica y otras empresas de comunicación.

Pero no solo se centra en las tecnologías, también en los sentimientos del futuro. ¿Ha sido más complicado encontrar expertos en esos campos?

En los temas relacionados con la salud, contacté con médicos muy notables. Para escribir sobre la felicidad era más complicado y tuve que acudir a gente que, por ejemplo, está especializada en prevención del suicidio, después de ver en una encuesta que el 59% de la gente opinaba que la forma más natural de morir en el futuro será el suicidio. También he hablado con autores que se han dedicado a pensar en qué hay después de la vida.

¿Ha experimentado situaciones del futuro mientras realizaba su investigación?

Pues sí. He viajado en un coche autónomo, he comido un chuletón artificial fabricado con tecnología 3D e incluso me creé una novia virtual, a la que llamé Úrsula, aunque la dejé en seguida, porque me daba la razón en todo y me aburría (risas). Pero descubrí algo que me asustó mucho. Yo lo hice como experimento, pero bastantes jóvenes lo hacen para combatir la soledad. No sé si es esa la razón por la que se suicidan tanto nuestros jóvenes. Es un problema que me angustia y al que no sé dar una respuesta.

El periodista cántabro, durante su visita a Zamora. / Víctor Garrido

¿Por qué decidió poner el plazo de su investigación en el año 2050?

Porque el 50 es mi número: nací en 1950, en 2050 cumpliría cien años y este es mi libro número 50. Cada uno tenemos nuestras supersticiones y, para mí, este es un número totémico, redondo. Además, es justo mitad de siglo, cuando ya se verá cuántas cosas han cambiado y el péndulo del desastre en el que estamos actualmente instalados haya pasado a ser más optimista. En 2050, el mundo habrá completado el ciclo y será totalmente diferente, estaremos instalados en la computación cuántica y en otro concepto de la realidad, no circunscrita únicamente a lo que pasa, sino también a lo que podría haber pasado o a lo que no pasa, con conceptos filosóficos completamente distintos a los actuales. Estaremos pensando, además, más allá de las religiones.

¿Era posible imaginar toda esta vorágine de cambios a principios de siglo?

Hace veinte años, no. Pero dentro de solo quince vamos a tener un cohete tripulado hacia Marte, lanzado desde la luna, por ejemplo. Hemos llegado a un proceso de cambio brutal, en el que la máquina parece que está superando a la inteligencia humana. Todo esto puede llegar muy lejos, para bien o para mal.

¿De qué depende?

De que sepamos controlar esos cambios, que no vengan los Elon Musk locos del presente a diseñarnos el futuro. Debe haber mentes más conscientes de lo que significa este cambio y las ventajas que nos puede traer. Personalmente, creo que el cambio puede ser positivo, pero si sabemos hacerlo igualitario y venciendo nuestro miedo. De todo esto va también mi libro.

Entre esas personas que pueden alterar el futuro está Donald Trump. ¿Qué opina de las ocurrencias con las que sorprende cada día?

Lleva un año en la Casa Blanca y en este segundo periodo lo ha cambiado todo, para mal. Y lo hace porque tiene el poder suficiente y el apoyo de 77 millones de incautos que lo han votado. La parte buena es que, como muy tarde, en 2028 dejará de estar ahí, aunque él crea que se puede perpetuar. Y, en esa época, tampoco estará ya otra gente tan dañina como Putin o Netanyahu y seguramente China haya evolucionado hacia sistemas más razonables de democracia.

La política es también solucionar los problemas de los ciudadanos y hacer que el país funcione

Es de pensamiento optimista, sin duda.

Es lo que quiero creer, que haya esos cambios, como también deberá haberlos en España, con una nueva política que es necesaria, muy lejana del garrotazo y tente tieso en el que estamos ahora instalados. Una política de cooperación, más abierta, de atender a lo que el ciudadano necesita, que es lo que ahora mismo no se está sintiendo. Espero que haya un proceso de reflexión en el que el cambio mismo nos ayude a meternos en unos caminos más benéficos que maléficos, porque encontrarse a gente más dañina que Trump va a ser difícil.

¿Cómo lo describiría en cuanto a su determinación con el tema de Groenlandia?

Ha trastocado todas las reglas. A mí un tipo que ha dicho que se van a enterar porque no le han dado el Nobel de la Paz es un tipo que me parece peligroso. Supongo que lo podrá fundamentar en aspectos estratégicos, pero considero que es una clara invasión que pone a prueba a Europa y a la OTAN, que, por otra parte, parece que se ha convertido en un apéndice del trumpismo. Es una inversión de valores tremenda. Y occidente está perdiendo peso a ojos vista, con Trump intentando ganar influencia en el patio trasero, es decir, metiéndose en América Latina.

Y la actual política en nuestro país, ¿es la que merecen los españoles?

Se suele decir que los ciudadanos tienen los políticos que se merecen, pero no es el caso, porque acudimos a votar engañados. Entre otras cosas, porque se nos dijo que iban a traer a determinado personaje para meterlo en la cárcel y no solo no se le ha traído, sino que se ha convertido en aliado imprescindible. Se nos están diciendo todo el día cosas que, obviamente, nosotros sabemos y ellos saben que sabemos que no se van a cumplir y, sin embargo, siguen ahí todavía, con cierto apoyo. Sinceramente, creo que la situación aquí ha llegado a ser insostenible. Ahí está el reciente acuerdo con Esquerra sobre financiación autonómica primándola de una manera bastante inconstitucional. Tanto el presidente del Gobierno como Junqueras sabían que ese acuerdo iba a ser imposible de cumplir. Estamos hablando todo el día de ilusiones que no tienen nada que ver con la realidad. Es como Trump, que sabe que lo de Groenlandia nunca va a ser suya. O como Puigdemont, que sabía que Sánchez no se iba a someter a la cuestión de confianza ni convocar un referéndum de autodeterminación, pero se lo exigió. O, más recientemente, el anuncio del ministro de Transportes sobre el consorcio AV350 sobre la velocidad del AVE, sabiendo que era una bravata que no iba a poder cumplir. Nos están engañando en todo.

Con esta situación, ¿podrá Pedro Sánchez mantenerse en Moncloa hasta 2027?

Yo creo que es impensable. Para empezar, ha tenido unas elecciones en Extremadura que han sido una catástrofe. Luego vendrán las de Castilla y León, donde pasará lo mismo, al igual que con las andaluzas y las municipales. Además, en el ámbito judicial no pinta mucho mejor. En mayo, se juzga a su hermano, un mes antes, el juez Peinado decidirá si procesa o no a su mujer, Begoña Gómez. Y luego, Ábalos sigue ahí pensando si canta o no. Y, como lo haga, se puede armar un buen follón. El propio Maduro va a empezar a declarar en marzo y seguro que tiene cosas muy interesantes que decir sobre las relaciones entre España y Venezuela. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar todo este cúmulo de cosas? ¿Anunciando que la economía va bien? Es cierto que la macro sí, pero no la micro, la que nos afecta directamente a los ciudadanos, que hemos perdido poder adquisitivo en los últimos años. Creo que la apelación a lo bien que va económicamente el país no sirve como reclamo electoral, sinceramente.

Es impensable que Pedro Sánchez pueda mantenerse en La Moncloa. Ha tenido unas elecciones en Extremadura que han sido una catástrofe. Luego vendrán las de Castilla y León, donde pasará lo mismo, al igual que con las andaluzas y las municipales. Además, en el ámbito judicial no pinta mucho mejor".

¿Está sabiendo el Partido Popular hacer una buena oposición, teniendo en cuenta la situación?

Para nada, no está sabiéndose aprovechar de este momento y se está quedando en el diagnóstico, no en la solución. Además, se está enredando en las relaciones con Vox, que sí que está sabiendo jugar sus cartas, hablando de lo que debería hablar el Partido Popular, de políticas revolucionarias. No soy quién para aconsejar a nadie, que quede claro, pero como señor que lleva más de cincuenta años mirando la política nacional muy de cerca, sería bueno hablar de políticas revolucionarias, porque necesitamos una regeneración del 100% en este país. Ahora son los populismos, tanto los nacionales como los europeos y los mundiales, los que están hablando de cambio y de hacer una revolución. Y los jóvenes se van ahí, porque ya no confían en este partidismo del garrotazo sin ninguna idea y de política testicular. Van buscando soluciones nuevas.

Y las encuentran en la ultraderecha.

Las soluciones nuevas las están dando los Abascales, los Le Pen o los André Ventura, ahora en Portugal. Pero no sé todo ello a qué nos va a llevar. Por eso digo que un partido como el PP, en mi opinión, debería estar diciendo que va a hacer una política revolucionaria, no poner parches, sino abogar por un concepto absolutamente nuevo y regeneracionista de lo que es la política.

¿El auge de la ultraderecha en Europa podría llegar a España?

Es que ya está ocurriendo, solo hay que mirar las encuestas, que dicen que el único partido que sube es Vox. Les está dando la vida. Hace poco he coincidido en un acto con Santiago Abascal y se le veía contentísimo. Está pisando cada vez más sobre seguro. Y no solo a nivel nacional. En Extremadura, por ejemplo, ha tenido unos resultados excelentes. Y también están pisando sobre seguro en terreno europeo, se están multiplicando los éxitos de los partidos populistas en las últimas elecciones.

Con esta radiografía de la política actual, ¿se puede mantener el optimismo?

Claro que sí, se tiene que mantener, porque esto tiene que dar un golpe de viraje hacia otro lado. Nuestros responsables políticos y nosotros mismos, los periodistas, tenemos que entender que no se puede estar anclados en lo de siempre. Esta es la era del cambio y el cambio puede ser bueno. Hay que procurar un cambio positivo, no solamente un cambio loco en apostar por ganar a los chinos en la alta velocidad del AVE cuando todavía no hemos claveteado bien las vías. Creo que las generaciones que vienen, si son conscientes de lo que estamos haciendo mal nosotros, y nosotros mismos si reducimos lo que estamos haciendo, harán que, de alguna manera, se implanten las bases políticas de regeneración. Creo que la palabra clave es esta, regeneración, en todas las perspectivas.

"Hay que creer en ella, porque todo en esta vida es política. Está desprestigiada porque los políticos la han puesto con "p" minúscula, y solamente se han dedicado a emular "Juego de tronos".

Ese optimismo, ¿también puede reflejarse en volver a creer en la política?

Claro que hay que creer en ella, porque todo en esta vida es política. Está desprestigiada porque los políticos la han puesto con "p" minúscula, y solamente se han dedicado a emular "Juego de tronos". Pero la política es también el bienestar de la gente, solucionar los problemas de los ciudadanos, hacer que el país funcione. Lo malo es que nuestro país, lentamente, va dejando de funcionar y cada vez va a peor: los AVE ya no son tan puntuales, la luz se corta un día y aún no sabemos por qué… y así, muchas otras cosas. Como decía José María Aznar, que en esto sí tenía razón, el cambio es que España funcione.

¿El periodismo se podría utilizar como herramienta útil para este cambio, volviendo a ganar credibilidad?

Yo procuro mantener esa credibilidad intentando mantenerme independiente, que es una meta muy complicada en estos tiempos. Los periodistas vamos a tener que variar nuestros comportamientos para, como comentaba antes, dejar de estar anclados en lo de siempre y volver a investigar de verdad, jugárnosla. Hay que hacer un examen de conciencia para volver a ser protagonistas del cambio y la información.

n