Una empresa zamorana de moda, en la Feria Babykid Spain

Escumar Moda S.A. (Marae) ha sido una de las seis firmas de Castilla y León presentes en el certamen

Uno de las empresas de Castilla y León en la feria.

Uno de las empresas de Castilla y León en la feria. / JCyL

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Castilla y León ha estado presente en la feria Babykid Spain + FIMI 2026, que se ha celebrado en Valencia del 21 al 23 de enero, con la presencia de seis empresas de la comunidad: Achupé Bebé de Ávila, Baby Nipos de León, Artesanía Filita, Naay Botanicals S.L y Accoms de Valladolid, y Escumar Moda S.A. (Marae) de Zamora.

Esta edición ha reunido a cerca de 735 marcas procedentes de 44 países, en una convocatoria que ha destacado por su crecimiento en superficie expositiva y participación internacional. Babykid Spain + FIMI consolida así su posición como principal plataforma europea del sector, con un incremento del 52 % en compradores internacionales VIP con respecto a la edición anterior y la presencia de más de 5.000 profesionales y futuros clientes procedentes de 56 países.

En este contexto, el director general de Icecyl (Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León) , Augusto Cobos, visitó la feria para acompañar a las empresas de Castilla y León que participan en este escaparate estratégico para fabricantes, distribuidores y compradores internacionales. Su presencia subraya la importancia del certamen como espacio para la internacionalización, la innovación y el impulso comercial.

Babykid Spain + FIMI ha celebrado este año la 100ª edición de FIMI, un hito histórico para el sector, y ha incorporado actividades, desfiles y zonas especializadas para complementar la oferta comercial. La participación de Castilla y León se integra en este marco de crecimiento y visibilidad internacional, favoreciendo la proyección de las empresas españolas en uno de los eventos más relevantes de Europa.

TEMAS

