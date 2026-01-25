Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La doncella tímida que puedes encontrarte cualquier día por Zamora

Es una mariposa diurna amante de los espacios abiertos, secos y soleados

La doncella tímida (Melitaea didyma)

La doncella tímida (Melitaea didyma)

José Alfredo Hernández

La doncella tímida es una mariposa diurna amante de los espacios abiertos, secos y soleados, cubiertos de vegetación natural. Praderas, laderas rocosas o pedregosas, claros de bosque y terrenos de cultivo abandonados son los medios naturales donde podemos encontrar a este bellísimo lepidóptero de la familia de los ninfálidos con mayor facilidad. Como es lógico, su presencia también se ve determinada por la de sus plantas nutricias, entre las que se cuentan la valeriana (Valeriana officinalis), la hierba de campanario (Cymbalaria muralis), las dedaleras (Digitalis spp), las verónicas (Veronica spp), los llantenes (Plantago spp) y las linarias (Linaria spp).

La doncella tímida (Melitaea didyma)

La doncella tímida (Melitaea didyma) / LOZ

Su distribución abarca el noroeste de África, centro y sur de Europa y la mayor parte de las islas mediterráneas. En la península ibérica se encuentra ampliamente extendida aunque falta o escasea en el suroeste y en Galicia.

¿Y en Zamora?

En Zamora muestra una distribución salpicada, apareciendo en casi todas las comarcas pero resultando claramente más frecuente en su mitad meridional: Sayago, Tierra del Vino y Tierra de Toro. Alcanza sus densidades más altas en el entorno de los arribanzos o arribas de los ríos Duero, Esla y Tormes. El período de vuelo registrado en la provincia abarca desde finales de abril a comienzos de septiembre.

