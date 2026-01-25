Diccionario de las águedas de Zamora: del piorno a la miaja y el bollo

Si no eres de Zamora -o si lo eres, pero no vives de cerca sus tradiciones- es posible que las palabras "miaja", "piorno" o "correr la rosca" te suenen a chino. Y es que las águedas tienen su propio diccionario que varía según el pueblo en cuestión. Las águedas de la provincia perpetúan rituales tradicionales cargados de simbolismo popular que todavía se mantienen en muchas localidades con el objetivo último de reflejar el espíritu de las águedas: el símbolo del poder, la celebración femenina y el papel de la mujer en el ámbito rural sobre todo.

La miaja

También llamada "miajá" en algunos pueblos, este término tiene un sinónimo muy claro: dinero. Sin embargo, va más allá de un simple donativo porque no es pedir limosna sino un mero símbolo con independencia de que, en algunos casos, el bote es considerable. Durante la tradicional petición de la miaja, las águedas recorren las calles del pueblo ataviadas con antiguos trajes regionales -en muchos casos, de sus antepasados mujeres- y normalmente acompañadas de música. Van de casa en casa solicitando una aportación simbólica que se destina a sufragar los gastos de la fiesta.

No es una limosna, es un acto festivo y comunitario que refuerza la convivencia vecinal. En muchos pueblos, quien colabora recibe a cambio cantos, bromas o algún gesto ritual.

El salto del piorno

Saltar el piorno es, para cualquier ajeno a la tradición, saltar una fogata alimentada con un matorral llamado piorno, de ahí su denominación. Simboliza purificación, renovación y protección, y constituye uno de los rituales más antiguos y simbólicos. No importa que la hoguera sea humilde o floja, lo importante es la acción de saltar para dejar atrás lo malo y empezar el ciclo festivo apelando a la suerte.

A. O.

Aunque hoy se vive como un acto festivo, su origen se relaciona con ritos paganos de renovación, adaptados después al calendario cristiano.

La carrera del bollo

Es otro de los momentos más populares entre las águedas de la provincia de Zamora. Por bollo se entiende un bizcocho elaborado con recetas de sus antepasados: da igual que sea de almendra, yogurt o sabores, lo importante es la degustación. Cuando hablan de correr el bollo viene a ser lo mismo que pedir la miaja pero en lugar de dinero reciben este dulce. El bollo simboliza abundancia y prosperidad, y suele repartirse después del acto entre todas o comerlo directamente de casa en casa.

El simbolismo es claro: el reparto del alimento entre la comunidad. Se trata, en definitiva, de un recorrido de las mujeres por las casas de los vecinos acompañadas de dulzaina y tamboril a cambio de este agasajo. En algunas localidades es a la inversa y son las águedas las que ofrecen el dulce a cambio de la miaja.