Conocer Zamora jugando: la nueva propuesta del Patronato de Turismo

El objetivo es acercar la provincia a los más pequeños

Nuevo folleto-juego infantil Duerokids por Zamora.

Nuevo folleto-juego infantil Duerokids por Zamora. / Cedida / LZA

Leticia Galende

Los más pequeños han sido los grandes protagonistas de la última jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, en el stand dedicado a la provincia con el lanzamiento de Duerokids por Zamora.

La presentación se ha llevado a cabo mediante un taller infantil en el que los niños y niñas participantes han podido colorear enclaves emblemáticos como la iglesia de San Pedro de la Nave o algunas de las mascaradas más representativas de la provincia. Además, han podido divertirse realizando sopas de letras y crucigramas a través de los cuales han podido descubrir Zamora de una forma divertida y atractiva.

¿En qué consiste Duerokids por Zamora?

Duerokids es un juego concebido en dos formatos: una plataforma digital, en forma de juego accesible a través de tablets y móviles, y una versión en papel que se distribuirá en las oficinas de turismo.

La iniciativa puesta en marcha por la Diputación Provincial surge tras escuchar las demandas de guías turísticas y responsables de oficinas, quienes trasladaron que muchas familias solicitaban actividades específicas para mantener a los niños entretenidos durante las visitas guiadas y los recorridos por Zamora.

El juego comienza eligiendo un avatar de la lista de personajes disponibles alusivos a la provincia zamorana para después proponer distintos modos de juego, según la edad y los conocimientos, en los que se deberá responder a una serie de preguntas divididas en cinco categorías: naturaleza y animales; fiestas y tradiciones; comida y productos típicos; pueblos y monumentos; y curiosidades y leyendas.

"Lo que queremos es que los más pequeños se integren activamente en la experiencia turística, permitiendo al mismo tiempo que los padres disfruten de las visitas con mayor tranquilidad", detalla el responsable del área de Turismo en la institución provincial, Víctor López de la Parte.

